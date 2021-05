L'attaquant du FC Barcelone Lionel Messi, en fin de contrat en juin prochain, se montre favorable à une prolongation avec le club catalan. Mais dans le même temps, l'entourage de l'Argentin tente de le convaincre de rejoindre le Paris Saint-Germain.

Lionel Messi n'a pas encore décidé sur son avenir. Avec la fin de la saison du FC Barcelone samedi après le match contre Eibar en Liga, tous les supporters des Blaugrana attendent avec impatience la décision de Lionel Messi, en fin de contrat en juin prochain. Muet devant les médias depuis plusieurs mois, l'Argentin a initialement expliqué qu'il allait prendre sa décision au terme de cet exercice.

Messi a sa préférence…

Pour autant, depuis plusieurs semaines, une tendance se dégage dans ce dossier : Messi semble bien parti pour poursuivre son aventure avec le club catalan. Depuis la nomination du nouveau président Joan Laporta, la star de 33 ans semble en tout cas bien plus ouverte à cette possibilité. Et justement, le quotidien régional Le Parisien confirme ce jeudi cette situation.

Cependant, Messi n'a pas encore totalement arrêté sa décision. Tout d'abord, le natif de Rosario souhaite recevoir des garanties sur le plan sportif, par rapport à un éventuel changement d'entraîneur et surtout à la compétitivité de l'effectif pour les années à venir. De plus, financièrement, il reste dans l'attente d'une proposition concrète du Barça, qui n'aura pas les moyens de lui proposer un deal avec son salaire actuel en raison de problèmes financiers.

… mais son entourage veut Paris !

Et justement, sur cet aspect, son entourage, notamment son père et son frère, milite sérieusement pour le Paris Saint-Germain ! Si le club de la capitale ne peut pas lui maintenir ses revenus actuels, le PSG a la possibilité de lui présenter une offre plus lucrative que celle du Barça, avec notamment des primes à la signature pour Messi et ses proches. Dans sa réflexion, le Sud-Américain va forcément prendre en compte l'avis de son clan. Samedi, il doit justement prendre la parole lors d'un entretien exclusif pour Olé, la fin du suspense ?.

