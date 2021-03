Désigné comme le coupable du fiasco de la Juventus Turin en Ligue des Champions, l'attaquant Cristiano Ronaldo fait l'objet de rumeurs concernant un éventuel départ l'été prochain. Et le Paris Saint-Germain se montre visiblement à l'affût.

Quel avenir pour Cristiano Ronaldo ? Dans le football, tout va très vite. Malgré ses 27 buts en 32 matchs toutes compétitions confondues cette saison, l'attaquant Cristiano Ronaldo ne semble absolument plus intouchable à la Juventus Turin. Depuis l'élimination de la Vieille Dame face au FC Porto (1-2, 3-2 a.p.) mardi à l'occasion des 8es de finale de la Ligue des Champions, le Portugais reçoit de nombreuses critiques en raison de son incapacité à porter la Juve au sommet de l'Europe depuis son arrivé en 2018. Ronaldo, un «poids» trop lourd pour la Juve ? Ainsi, le joueur de 36 ans a été désigné comme le coupable de l'échec de la Juve en C1 cette saison avec sa performance décevante et son implication directe sur le second but des Dragons lors de la manche retour.

Allumé par les médias italiens mercredi, Ronaldo fait encore l'objet de très nombreuses critiques ce jeudi. Cette fois-ci, l'ancien Madrilène est même perçu «comme un poids» par le Corriere dello Sport, qui annonce que la Juve se pose des questions sur l'avenir du Lusitanien, sous contrat jusqu'en juin 2022. Même ton du côté de La Gazzetta dello Sport, qui explique que le salaire de CR7, passé du statut de «roi à énigme», pèse beaucoup trop dans les finances, déjà dans le rouge, de la Vieille Dame. Enfin, Tuttosport le présente carrément sur le départ en vue du prochain mercato d'été avec trois destinations possibles : Manchester United, le Paris Saint-Germain ou le Sporting Portugal.

Le PSG a rouvert le dossier !

Faut-il vraiment croire ces rumeurs ? Elles étaient attendues après la désillusion connue par la Juve… Mais dans le même temps, le quotidien régional Le Parisien confirme bel et bien l'intérêt du PSG ! Depuis l'élimination turinoise en C1, le champion de France a rouvert le dossier menant à Ronaldo. Comme l'attaquant du FC Barcelone Lionel Messi (33 ans), libre au terme de la saison, le Lusitanien est vu comme une solution dans l'hypothèse d'un départ de Kylian Mbappé (22 ans). L'international français se trouve toujours «en réflexion» sur son avenir et une vente l'été prochain reste possible s'il refuse de prolonger son contrat, qui expire en juin 2022.

Disposant d'une très bonne relation avec l'agent du natif de Funchal Jorge Mendes, le président parisien Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à sauter sur l'opportunité Ronaldo. Cependant, avant d'éventuellement creuser ce dossier, la priorité de Paris reste bien évidemment de conserver sur le long terme Mbappé. Et dans le pire des cas, le plan B francilien mènera à un Ballon d'Or…

- Source: Maxifoot,