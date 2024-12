Le pèlerinage à la Mecque attire un grand nombre de fidèles. Rien que pour 2025, 12 860 pèlerins sénégalais vont s'y rendre. Pour assurer leur sécurité sanitaire et parer à tout risque potentiel, le Ministère de la Santé et de l’Action sociale a élaboré un manuel de procédures pour la couverture sanitaire, fruit de la collaboration de tous les acteurs concernés par le pèlerinage.

Le Directeur général de la Santé, Pr Ousmane Cissé, a présidé hier la cérémonie de clôture du partage du bilan et de validation du manuel de procédures de la couverture sanitaire du Hajj. Cette rencontre, d’après lui, a permis au Sénégal et au Ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) de disposer enfin d'un manuel de procédures pour la sécurité sanitaire du Hajj.

Le Hajj, cinquième pilier de l'Islam, est l'un des rassemblements humains de masse les plus importants à travers le monde. Des millions de personnes provenant de tous les pays se regroupent pour une période limitée n'excédant pas 40 jours afin d'accomplir le rite du Hajj. En 2025, près de 12 860 pèlerins sénégalais vont s'y rendre.

La couverture sanitaire de cette population nécessite une organisation particulière, notamment en ce qui concerne les aspects administratifs, religieux et sanitaires. Une préparation rigoureuse précède le départ des pèlerins, incluant la communication, les visites médicales d'aptitude et la vaccination. Une équipe de professionnels de santé assure la couverture sanitaire sur les lieux saints de l'Islam et surveille l'état de santé des pèlerins jusqu'à leur retour.

En outre, il a précisé que ce manuel de procédures vise à normaliser le processus de couverture sanitaire dans une démarche multisectorielle et à mettre à la disposition des professionnels de santé un référentiel leur permettant de mettre en œuvre les différentes activités relatives à cette opération, afin de minimiser les risques sanitaires pouvant être associés au pèlerinage. Ce manuel décrit de manière succincte les différentes étapes de la couverture sanitaire avant le départ, pendant le pèlerinage et après le retour des Lieux Saints de l'Islam.

Il a également recommandé au directeur de la lutte contre la maladie de lui soumettre un projet de communiqué pour le prochain conseil des ministres et surtout de diligenter la mise en œuvre des recommandations afin que ce manuel soit opérationnalisé.

