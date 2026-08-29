A quelques jours de la clôture du mercato d’été, Aston Villa frappe fort. Pour renforcer son effectif, le club anglais a jeté son dévolu sur les joueurs sénégalais. Ce vendredi, les Villans ont annoncé le recrutement de Nicolas Jackson en provenance de Chelsea. De retour à Stamford Bridge après une expérience mitigée en prêt du côté du Bayern Munich, l’attaquant sénégalais de 25 ans quitte définitivement les rangs des Blues.

Il s’est engagé sur le long terme avec le club de Birmingham en paraphe un contrat valide jusqu’en juin 2031. Aston Villa a déboursé 76 millions d'euros (bonus compris) pour s’attacher les services de l’attaquant des Lions, qui auront la tâche de remplacer à la pointe de l’attaque Ollie Watkins. L’Anglais a pris la direction de la Saudi Pro League où il a rejoint Al-Hilal pour un transfert évalué à 60 millions d’euros, bonus inclus. Nicolas Jackson va retrouver Unai Emery, le technicien espagnol qui l’avait sous sa coupe à Villarreal.

Villa a aussi mis le grappin sur un autre international sénégalais. Selon The Athletic, le club de Birmingham aurait trouvé un accord de principe avec le PSG pour le transfert d’Ibrahim Mbaye. Le montant total de l’opération est estimé à 55 millions d’euros. Le média britannique précise aussi que la relation entre Nasser Al-Khelaïfi et Nassef Sawiris, respectivement présidents du PSG et propriétaire d’Aston Villa, a joué un rôle clé dans les négociations. En quête de temps de jeu plus conséquent qu’à Paris où il a été confronté à une concurrence très rude dans le secteur offensif parisien, Mbaye va donc découvrir la Premier League avec Villa. C’est désormais au centre de l’Angleterre que l’ailier sénégalais poursuivra sa progression.