Avec Kalidou Koulibaly, Ismaïla Sarr et Youssouf Sabaly, Gana Guèye est l'un des rares joueurs de champ à avoir disputé chaque minute durant les matchs de poule. Le milieu récupérateur d'Everton demeure ainsi l'un des tout premiers tauliers du dispositif de son sélectionneur Aliou Cissé. Retour sur l'apport parfois discret, mais tant bien décisif de cet ancien Lillois.

S'il devait partir en croisade avec un seul soldat, Aliou Cissé porterait son choix, sans nul doute, sur Idrissa Gana Guèye. Les deux hommes cheminent ensemble depuis 2012, lors des Jeux olympiques de Londres. L'ancien Parisien est l’homme de confiance du sélectionneur sénégalais. Des Can 2017, 2019 et 2022, respectivement au Gabon, en Égypte et au Cameroun, en passant par la Coupe du monde en Russie et actuellement au Mondial Qatar-2022, Gana aura été de toutes les campagnes auprès de son mentor.

C'est là une régularité et une longévité qui ont fini de faire de lui le joueur le plus capé de l'équipe nationale, avec 99 sélections, aux côtés d'un certain Henri Camara. En outre, au service de la Tanière depuis maintenant 2011, le n°5 est le plus ancien des 26 joueurs sélectionnés pour l'aventure au Qatar.

Les statistiques parlent donc pour ce taulier, un vrai homme du sérail.

Un match XXL face à La Tri...

Presque toujours à l'initiative du pressing des Lions, à la récupération aussi des ballons les plus improbables, l'apport d’Idrissa Gana Guèye a été plus que déterminant, lors des trois premiers matchs de ce Mondial. Mais encore plus ce mardi. La contribution du champion d'Afrique a été décisive dans la victoire du Sénégal contre la très physique équipe équatorienne. Affranchi de certaines tâches défensives grâce à Pape Guèye et Pathé Ciss titularisés au milieu de terrain, Gana Guèye a eu beaucoup d’impact sur le jeu des Lions, lors de la victoire décisive face à l'Équateur.

Avec son expérience accumulée au plus haut niveau, l'ancien du Paris Saint-Germain a su tenir le ballon, déclencher les pressings, bref donner le tempo, tout au long de la rencontre. Avec son expérience, il a tenu le ballon et impulsé, à plusieurs reprises le jeu vers l’avant. Même s’il a manqué une belle occasion, en tout début de match, il a répondu présent dans l’impact qui a fait la force de l'adversaire depuis le début du tournoi.

"C’est un grand moment. On l’attendait depuis très longtemps. C’est le fruit du travail accompli toutes ces années-là. On continue sur notre progression ; champion d’Afrique et maintenant on sort de la phase de poules. Ce n’est pas notre objectif, on veut aller le plus loin possible dans cette compétition. Maintenant, il faut bien se reposer, bien préparer le 8e de finale pour le gagner et continuer l’aventure, car on ne compte pas s’arrêter là", a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre.

Un match qu’il devra vivre depuis le banc de touche ou les tribunes.

... mais entaché d'une suspension

En effet, Gana Guèye était parmi les cinq joueurs sous le coup d’une suspension, au coup d’envoi du match Sénégal-Équateur. Archi présent dans les duels et à la récupération des seconds ballons notamment, le n°5 des Lions a malheureusement vu jaune à la 66e mn. Cette sanction infligée par l'arbitre français Clément Turpin l'exclut, du coup, pour la prochaine rencontre face à l’Angleterre.

Il s'est d'ailleurs confié sur cette suspension. "Sur le coup, je n’arrêtais pas de dire à l’arbitre : par votre faute aujourd’hui, je ne vais pas participer à ces huitièmes de finale. Derrière aussi, on prend ce but. C’était un moment compliqué, mais je suis resté fort et l’équipe est restée très forte pour revenir et gagner ce match".

Une mission rachat réussie

Au Qatar, Idrissa Gana Guèye semble aussi avoir activé la mission rachat. Décrié lors de la Can-2021 au Cameroun et en partie fautif sur le but qui élimine le Sénégal à la Coupe du monde 2018, face à la Colombie, l'ancien du PSG avait une certaine dette envers les supporters des Lions. Depuis le début de l'aventure qatarien, l'ancien pensionnaire de l'Académie Diambars s'acquitte globalement de son dû.

Son positionnement, ses récupérations de balles et même son apport offensif constituent un vrai plus pour le collectif. IGG fait le job et reste sans nul doute le boss au milieu de terrain, un leader de la Tanière et un élément essentiel du dispositif de son coach avec qui il chemine depuis une décennie maintenant. Le vrai point d’équilibre de l’équipe nationale.

MAMADOU DIOP (STAGIAIRE)