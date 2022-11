Aliou Cissé et ses joueurs n’ont pas perdu du temps, après les derniers matchs des championnats avant la Coupe du monde Qatar 2022. Les Lions et le staff technique se sont envolés, hier, en direction de la capitale qatarie, Doha. Sur sa page Twitter, la Fédération sénégalaise de football a publié des photos de la sélection nationale en partance pour Doha à bord d’un vol spécial Air Sénégal. Comme indiqué par le coach, ce vendredi en conférence de presse, l’équipe arrive au Qatar le même jour et démarre les entrainements, ce lundi.

Le groupe devrait afficher complet, à l’exception de Sadio Mané, dans les prochaines heures, avec l’arrivée des derniers joueurs ayant joué avec leurs clubs respectifs, ce dimanche. C’est le cas de Krépin Diatta et de Ismaïl Jakobs, de l’AS Monaco, et Bamba Dieng et Pape Gueye, de l’Olympique de Marseille. Les Marseillais, en déplacement sur le Rocher, ont battu les Monégasques (3-2). Pour sa part, Mané, blessé au péroné, poursuit son traitement.