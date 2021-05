‘’Tout d’abord, j’encourage les Marocains qui n’ont pas démérité. Un match de demi-finale n’est jamais facile, on avait préparé les joueurs. C’est la première fois qu’on organise une Can chez nous. On ne voulait pas accepter la pression, mais aujourd’hui, on a senti chez les joueurs de la pression. Même au niveau du banc, ça a chauffé un tout petit peu. Après, il fallait galvaniser les joueurs, hurler et les mettre dans le bain. Ils nous ont surpris en début de match, heureusement pour nous la réaction a été rapide. On a pu gagner le match.

Les rencontres amicales ont permis au Maroc d’apprendre sur notre système de jeu. Le Beach Soccer, c’est comme ça, à tout moment, on peut encaisser un but et, à tout moment, on peut marquer. L’année dernière, je me rappelle, au Qatar, on a perdu en demi-finale contre Iran à 18 secondes de la fin de la partie. Ce sont des faits de jeu qui arrivent, mais, ce qui est important, c’est de rester toujours concentrés.’’

‘’ Pour l’instant, les joueurs font du dégraissage, puis c’est la récupération. Après, ce sera le travail du Kiné. Il faudra parler avec les gosses mentalement et se dire dans la tête qu’on ne va pas gagner le match avec un score large. On l’avait dit au départ que tous les matchs du Sénégal seraient serrés. Au début, on ne voulait pas accepter la pression, je disais à chaque fois qu’il n’y avait pas de pression. Effectivement, il y a de la pression. Mais heureusement, on est aujourd’hui qualifié. Peut-être qu’on va jouer librement, parce que c’était trop lourd de jouer avant la qualification. Le moral est super bon, demain, vous verrez un autre Sénégal.’’