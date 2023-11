L’artiste chanteuse sénégalaise Adiouza a sorti son troisième album intitulé ‘’Plan B’’. Il est composé de 12 titres.

Après ‘’Mandouza’’ en 2009 et ‘’Li ma done’ en 2013, Adiouza a mis sur le marché l’album ‘’Plan B’’. On y retrouve des sonorités comme ‘’Joli garçon’’, ‘’Princesse à Paris’’, ‘’Immigration clandestine’’ et les chansons phares comme ‘’Madame Bonheur et Monsieur Bonheur’’.

Selon l’artiste, cet album a longuement été préparé et devait sortir en 2020, mais empêché par le Covid. Elle dit y aborder des thèmes comme la souffrance des femmes, l’immigration clandestine et le dialogue social. Le tout sur un style afro-mbalakh et mbalakh.

Il faut noter qu’avec le morceau ‘’Immigration clandestine’’, c’est la troisième fois qu’elle aborde ce thème dans ses chansons. ‘’J’invite tout le monde à prendre des mesures d’urgence pour éradiquer ce phénomène. C’est un thème qui me tient à cœur et tant qu’il ne sera pas résolu, je continuerai à le chanter’’, promet l’artiste.

Le producteur musical et propriétaire du label Soubatel, Matar Diop, a acheté le CD à un million de francs CFA, lors d’une vente aux enchères de l’album.

La fille de la légende de la musique sénégalaise, Ouza Diallo, fera une soirée de retrouvailles avec ses fans, le 18 novembre prochain et des shows à l’international : le 9 décembre à Bruxelles en Belgique et le 21 décembre à Montréal au Canada.

NDEYE KHOUDIA DIENG (Stagiaire)