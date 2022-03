Le championnat local sénégalais se présente sous un meilleur niveau cette saison. C’est l’avis des coaches français de Génération Foot, Olivier Perrin, et de Dakar Sacré-Cœur, David Lauvernie hier, en conférence de presse d’avant-match.

Du chemin a été fait par le championnat local de football, après treize ans de professionnalisme. Malgré les difficultés, le football professionnel sénégalais a marqué des points. Cela, si on se fie à l’appréciation faite par les entraineurs étrangers, notamment ceux de Génération Foot et de Dakar Sacré-Cœur qui se sont livrés à cet exercice, hier. Les deux techniciens français dont les deux clubs vont se rencontrés ce week-end, sont unanimes sur un fait : le talent est là. ‘’On me demande souvent à quoi le championnat correspond en France. Franchement, je ne sais pas. Il y a des joueurs qui partent d’ici et qui jouent en Ligue 1 française un ou deux ans après. Cela veut dire que c’est de bons joueurs’’, a reconnu David Lauvernie.

Le coach de DSC, qui a découvert la Ligue 1 l’année dernière en pleine pandémie de Covid-19, apprécie l’ambiance sur les gradins avec le retour du public. ‘’On sent qu’il y a un engouement autour de la Ligue 1 que je n’avais pas senti l’année dernière à cause de la Covid-19 et le fait qu’on avait une période sans compétition et que cela avait éloigné les gens des terrains’’.

Pour sa part, Perrin, qui a un plus long vécu et une plus grande expérience du football local, a noté des avancées. Il a d’abord souligné le nivellement vers le haut des équipes de Ligue 1. ‘’Le championnat, cette année, est très serré. Il n’y a aucune équipe qui a un rythme de champion. Le championnat du Sénégal, c’est à peu près deux points par match ou un petit peu moins. Mais cette année, tout le monde est en dessous. Paradoxalement, les équipes d’en bas ont des moyennes supérieures à celles qu’elles avaient les années précédentes. Il n’y a pas une équipe qui se détache’’.

Il a ensuite insisté sur le niveau du jeu qui a progressé. ‘’Les trois derniers matches qu’on avait joués étaient très intéressants, pour une raison : c’est qu’on a ouvert le score très vite et qu’au niveau des temps de jeu, ils étaient très longs. On n’a pas essayé de tuer le temps, ni à Ndiambour ni Teungueth ou à Guédiawaye. Je suis très content parce que c’est un vrai match de foot, pas de problème avec les arbitres. C’est ça qui va faire que le championnat va aller de l’avant’’, s’est réjoui le manager général de l’académie de Déni Birame Ndao.

Pour illustrer ses propos, le technicien français a cité le match Génération Foot - Teungueth FC (1-0), en présence du président du FC Metz, Bernard Serin. Ce match, a-t-il assuré, ‘’vaut largement le National 2 français’’. ‘’Au niveau athlétique, de l’engagement, c’était supérieur que le match de National 2 que j’ai vu. Et c’était l’équipe leader qui jouait contre Metz, de surcroit.’’

LOUIS GEORGES DIATTA