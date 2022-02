Vainqueur 3-1 à l’aller, l’Olympique de Marseille s’est imposé sur la pelouse de Qarabag (0-3), ce jeudi, lors du barrage retour pour une qualification en 8es de finale de la Ligue Europa Conférence. Outrageusement dominé, le club phocéen s’est sorti du traquenard azerbaïdjanais pour valider son ticket pour la suite de la C4. Titulaire au milieu de terrain, Pape Gueye a ouvert la voie de la victoire à son équipe. Bien servi dans l’espace par Payet, le Sénégalais a ouvert la marque d’une frappe à ras de terre dans un angle très fermé (0-1, 12e). L’OM a fini par plier la boutique dans le dernier quart d’heure par Guendouzi, qui, servi par Payet, ne se faisait pas prier pour doubler la mise d’une frappe tendue (0-2, 77e). Entré en fin de partie, De la Fuente a enfoncé même un troisième but pour achever Qarabag (0-3, 90e+2). Un score très sévère pour les locaux qui méritaient probablement mieux. Mais l’essentiel a été assuré par l’OM !

…Wadji, Sampaoli n'avait jamais vu ça

Le geste de la soirée ? Lors de la rencontre entre Qarabag et l’Olympique de Marseille (0-3), l’attaquant de la formation azerbaïdjanaise Ibrahima Wadji (26 ans) s’est distingué en marquant un but de la main, avant de signaler de manière fair-play à l’arbitre son erreur. Un aveu apprécié par l’entraîneur phocéen Jorge Sampaoli, très reconnaissant en conférence de presse. "Je n’avais jamais vécu un tel acte de fair-play. Quand je vois un joueur ou un entraîneur capable de reconnaître une faute, ça me donne honte d’avoir un esprit aussi compétiteur. J’envie et je jalouse presque leur capacité à faire preuve d’humanité dans un monde où il y a autant d’enjeux et de rivalités. Je suis honnête, si cela m’était arrivé, je n’aurais pas accepté que l’arbitre change de décision. J’aurais fêté le but et je l’aurais pris. Pour moi cet épisode me fait apprendre, c’est un apprentissage de la vie", a avoué le technicien argentin.