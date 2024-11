Ecarté à l'Olympique de Marseille, le défenseur central Chancel Mbemba n'a pas joué la moindre minute sous les ordres de l'entraîneur Roberto De Zerbi depuis le début de la saison. Présent avec la RD Congo lors de cette trêve internationale, l'ancien joueur du FC Porto a fait un point sur sa situation

Indésirable à l'Olympique de Marseille, le défenseur central Chancel Mbemba a été poussé, en vain, vers la sortie lors du dernier mercato d'été. Même sans partir, l'international congolais a été mis à l'écart en raison de la fin de son contrat en juin 2025. Ainsi, depuis le début de la saison, l'ancien joueur du FC Porto n'a pas joué une seule minute sous les ordres de l'entraîneur Roberto De Zerbi.

Mbemba se contente de respecter son contrat Pendant cette trêve internationale, le défenseur de 30 ans a tout de même retrouvé les terrains avec la RD Congo. En marge de la défaite contre la Guinée (0-1) samedi lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, Mbemba a d'ailleurs accepté de faire un point sur sa situation à l'OM. «Comment je fais pour tenir ? Dans la vie, il faut travailler, c'est le plus important. Toutes les difficultés, ça vient de Dieu lui-même, il a programmé ça dans ta vie. Le plus important, on reste courtois, on a un contrat avec notre club», a-t-il insisté pour Canal + Afrique. «Tout le monde le sait, j'ai toujours tout donné à fond. Après, les humains sont compliqués dans la vie.

Moi, je travaille. Quand le club pense à moi, gloire à Dieu. Quand le club ne pense pas à moi, la vie continue. Mais on ne va pas baisser la tête, on va rester concentré et continuer à travailler. C'est notre boulot, quand tu as un contrat, tu continues de travailler», a résumé le Marseillais. Un départ en janvier ? Ne figurant pas dans les plans de De Zerbi, Mbemba ne devrait plus porter le maillot de l'OM en compétition. Il existe en réalité une seule incertitude : le moment de son départ. A l'approche du mercato d'hiver en janvier, le Congolais peut-il envisager un transfert ? «La possibilité d'un départ en janvier ? J'ai un contrat avec Marseille. J'espère en janvier (un départ, ndlr), quand Dieu le veut», a-t-il répondu. «Mais quand Dieu ne décide pas, ce sont les humains.

Les humains sont compliqués dans cette terre, chacun regarde ses intérêts. Le plus important, on fait notre boulot pour satisfaire tout le monde», a terminé Mbemba. Par rapport à la situation contractuelle du natif de Kinshasa, un départ au terme de son bail en tant que joueur libre, avec la possibilité de récupérer une grosse prime à la signature, semble le scénario le plus plausible. Que pensez-vous des propos de Chancel Mbemba sur sa situation à l'Olympique de Marseille ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans la zone «Ajouter un commentaire» …

