Les résultats très attendus du grand centre principal de Ourossogui, qui comptait deux jurys, sont enfin tombés, ce lundi, en début d'après-midi. Au premier tour, les taux de réussite sont de 12 % et de 11 % en L1 et L2, au jury 1482 et de 100 % en S1 au jury 1483.

Les épreuves du baccalauréat 2023 sont jugées particulièrement difficiles par les professeurs. Cela s’est traduit par des résultats peu fameux dans les centres d’examen. À Ourossogui, qui abritait le centre principal polarisant les lycées de Sinthiou Garba, Ogo, Danthiady, Boyinadji et Ourossogui, et des écoles privées, le taux de réussite au premier tour est loin d’être satisfaisant, puisque sur un nombre de 110 candidats présentés en série L’, seuls 14 ont été déclarés admis au premier tour, soit un taux de 12,73 %. Parmi les candidats qui sont admis d’office, deux ont obtenu la mention ‘’Assez bien’’. Il s’agit de Moussa Dia du lycée de Danthiady et d’Adama Thiam du lycée de Ogo. Pour ceux qui sont autorisés à passer les épreuves du second tour, ils sont au nombre de 40.

Au total, 56 candidats ont été ajournés, soit plus de la moitié des 110 élèves en lice. Pour beaucoup d’élèves du lycée El Hadj Yero Basse de Ourossogui, ces résultats constituent une grande désillusion. ‘’Je ne m’attendais pas du tout à ces résultats. J’ai eu la moyenne au premier et au second semestre. Je n’ai jamais eu de difficultés dans les épreuves et j’étais certaine que j’allais passer au premier tour. C’est avec une grande déception que j’ai appris que je vais subir les épreuves du second tour. Je ne sais quoi dire, j’attends de voir mon relevé pour comprendre ce qui s’est réellement passé’’, confie une jeune fille, visiblement abattue par son résultat.

Dans la série L2 du jury 1482 qui ne comptait pas de séries scientifiques, les résultats ne sont meilleurs qu’en L’. Sur les 170 candidats qui avaient composé, 22 ont réussi à passer dès le premier tour, dont trois avec la mention ‘’Assez bien’’. Des performances peu glorieuses estimées à 11,76 %, qui renseignent sur les difficultés rencontrées par les potaches lors des épreuves. Ces statistiques pourraient être revues à la hausse, si les 60 candidats déclarés admissibles réussissent à décrocher leur sésame à l’issue du second tour.

Ces premiers résultats du jury 1482 ne devraient pas permettre à l’académie de Matam de prétendre aux premières places à l’échelle nationale.

Toutefois, l’éclaircie venue du jury 1483 pourrait donner de l’espoir aux autorités académiques. En effet, en série S1, le taux de réussite au premier tour est de 100 %. Quatre candidats ont composé et ils ont tous réussi. Les deux avec la mention ‘’Assez bien’’. Il s’agit de Coumba Ba et Yaya Diallo du lycée El Hadj Yero Basse.

La seule mention ‘’Bien’’ du centre de Ourossogui est sortie de la série S2 du jury 1483. C’est une jeune élève du lycée de Danthiady, du nom de Kardiatou Ba qui l’a obtenue. Elle figure à la tête d’une liste de 21 candidats admis d’office sur un total de 48. Treize autres devront passer le second tour pour obtenir leur ticket pour les études supérieures. Soit un taux de 43 % au premier tour.

Ainsi, à l’issue du premier tour, 14 candidats de la série S2 ont été jugés inaptes à poursuivre leurs études au niveau universitaire. Ces résultats, bien qu’encourageants, sont l’arbre qui cache la forêt. En effet, l’effectif des candidats dans les séries scientifiques est très famélique, cette année. Ils ne sont que 46 à concourir pour le Bac S sur un effectif global de candidats toutes séries confondues de plus de 500.

Dans la série L2, il y avait 228 candidats en lice ; 42 sont passés dès le 1er tour, soit un taux de réussite de 18 %. Soixante autres candidats subiront les épreuves du second tour.

Djibril Ba