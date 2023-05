Un panel sur le contenu local axé sur le volet de l’accès des financements pour le secteur privé national a été organisé hier à Dakar. Une initiative d’Ecobank en collaboration avec des partenaires publics tels que le CNSCL (Comité national de suivi du contenu local), l'Adepme (Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises).

Dans le cadre de la promotion et de l'appui au contenu local en faveur des acteurs locaux, le secteur des hydrocarbures confirme son rôle de partenaire de premier plan. La filiale sénégalaise du Groupe bancaire panafricain, avec la collaboration des partenaires publics tels que le CNSCL (Comité national de suivi du contenu local) et l'Adepme (Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises) souhaitent accompagner les entreprises locales à relever les défis et les contraintes auxquels ils font face, en proposant des produits et des services financiers et non financiers pour renforcer leur compétitivité afin de les positionner en championnes de l'économie nationale.

Cette conférence dédiée au Oil & Gaz a eu pour thème ‘’Hydrocarbures : solutions de financement Sangomar, Téranga, Yakaar : ces découvertes pétrolières et gazières résonnent comme autant de promesses pour un futur meilleur du Sénégal’’.

En accueillant sa première conférence hier, dans un hôtel de la place, Didier Alexandre Correa, le directeur général d’Ecobank Sénégal a fait savoir que la banque confirme son engagement d'accompagner les PME-PMI locales.

A l’en croire, le financement du contenu local est l’enjeu majeur aujourd’hui pour le Sénégal, mais de façon générale pour toutes ‘’nos économies’’. ‘’ Quand on parle de transformation de nos économies, c’est de faire en sorte qu’il ait plus de valeur ajoutée locale, que les entreprises locales participent de façon beaucoup plus active dans les domaines qui tirent la croissance, particulièrement dans le domaine des hydrocarbures’’, dit-il.

De ce sens, ‘’les mécanismes obéissent de façon générale aux mêmes règles. La première chose, c’est une bonne compréhension des enjeux et des besoins et c’est la raison pour laquelle il était important de créer ce cadre de concertation. À partir des débats et des discussions, nous aurons de la matière pour affiner et présenter une offre de financement plus spécifique et plus adaptée. L’organisation d’une conférence comme celle-là constitue pour nous une action à mettre en œuvre pour commencer à apporter une réponse’’.

Car, souligne le directeur général d’Ecobank Sénégal, sur la période 2023-2025, le Sénégal table sur des recettes avoisinant les 888 milliards F CFA.

Selon une étude du Natural Resource Gouvernance Institute (NRGI), les revenus pétroliers et gaziers vont représenter 1,5 % du PIB et 6% des recettes publiques pendant 25 ans.

Pour rappel, le Sénégal avance à grands pas vers la production de pétrole et de gaz avec une forte présence des sociétés internationales sur les différents projets.

Or, la chaine de valeur de l'écosystème des hydrocarbures regorge de potentiels. En 2021, plus de 3 000 emplois locaux ont été créés avec des parts de marchés de plus de 278 milliards absorbés par les entreprises locales, mais ces chiffres sont encore faibles au regard des potentialités du secteur.

Selon Mor Ndiaye Mbaye (secrétaire technique du CNSCL), représentant la ministre du Pétrole et des Énergies, ‘’au-delà des recettes issues directement de l’exploitation de nos hydrocarbures, le Sénégal attend également des retombées indirectes devant provenir d’une bonne mise en œuvre de la politique du Contenu local, à savoir la participation effective des entreprises et ressources humaines sénégalaises dans l’exploitation du pétrole et du gaz.

Dans ce dessein, l’État du Sénégal s’est doté d’un cadre légal (loi n°2019- 04 du 1er février 2019 relatif au Contenu local dans le secteur des hydrocarbures et ses décrets d’application) dont l’enjeu principal est de créer les conditions permettant de booster les retombées indirectes de l’exploitation des ressources pétrolières et gazières, pour contribuer ainsi à une croissance endogène soutenue et assurée par une insertion durable de la main-d’œuvre, de la technologie et du capital local dans toute la chaine de valeur de l’industrie pétrolière et gazière’’.

Se félicitant de ce rapprochement avec Ecobank Sénégal, Idrissa Diabira, Directeur général de l’Adepme, a déclaré : ‘’L’État, à travers la loi sur le contenu local et le Secrétariat technique du Comité national du suivi du contenu local, a donné le cadre pour que les entreprises sénégalaises puissent avoir accès à des marchés.’’ Pour lui, il faut mettre les PME-PMI ensemble pour saisir l’opportunité d’avoir de futurs champions qui vont créer les richesses et les emplois dont on a besoin.

DIANA DIA (Stagiaire)