Le Chef de l’État demande au gouvernement de prendre les dispositions appropriées en vue de publier, avant le 30 avril 2026, un Livre blanc sur l’état de prise en charge des doléances des centrales syndicales et l’évaluation de la première année d’application du Pacte de stabilité sociale.

Renforcement du dialogue social et évaluation du Pacte de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable. Le gouvernement est préoccupé par cela. En Conseil des ministres, le président de la République a indiqué qu’il considère la promotion et l’ancrage de la stabilité sociale comme une priorité de l’action gouvernementale. La note indique qu’il salue les efforts consentis par le gouvernement pour matérialiser les engagements de l’État, notamment la régularisation exceptionnelle des situations administratives et statutaires dans les secteurs de l’éducation et de la santé, et assurer la signature du Pacte de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable, avec le Patronat et les Centrales syndicales. "Le Chef de l’État indique l’importance d’un suivi permanent du baromètre social national relatif aux conflits sociaux et préavis de grève signalés", a-t-on indiqué.

Diomaye Faye demande au gouvernement de prendre les dispositions appropriées en vue de publier, avant le 30 avril 2026, un Livre blanc sur l’état de prise en charge des doléances des centrales syndicales et l’évaluation de la première année d’application dudit Pacte. En outre, il engage chaque ministre à faire la revue des revendications sociales sectorielles afin de concentrer les énergies vers le bon fonctionnement et la qualité du service public, la satisfaction des usagers, ainsi que l’amélioration de l’efficacité et de la productivité au travail.

Enfin, le président de la République demande au Premier ministre et au ministre en charge du Travail de préparer l’organisation de la 5ème Conférence sociale portant sur le thème de la "Productivité au travail" et de veiller à la tenue, dans les meilleures conditions, le 1er mai 2026 au Palais de la République, de la cérémonie de réception des cahiers de doléances des centrales syndicales.

Par ailleurs, Diomaye Faye fait observer que l’accès aux soins de santé de qualité demeure une préoccupation majeure des populations. À cet effet, il demande d’engager une revue sociale en vue d’assurer la maîtrise systématique de la gestion des personnels de santé et un fonctionnement de qualité des établissements et structures de santé.

Une nouvelle carte sanitaire

Le Chef de l’État exige l’accélération de l’adoption d’une nouvelle carte sanitaire devant assurer le maillage optimal du territoire national en infrastructures de santé, intégrant des personnels, services et plateaux techniques complémentaires, et d’accorder une attention particulière à la finalisation des travaux, au lancement ainsi qu’à la mise en service des nouvelles infrastructures de santé. Il demande la préparation du déploiement consensuel, sous la supervision du Premier ministre, d’un Plan spécial de formation et de renforcement des capacités de l’ensemble des personnels en service dans les structures de santé. Cet outil interministériel de pilotage devra intégrer la modernisation des facultés, instituts et écoles de formation du personnel médical et des agents techniques, en tenant compte de l’application du système LMD.

Par ailleurs, Diomaye Faye demande aussi l’accomplissement des diligences nécessaires à l’adoption prochaine du Code de la Santé ; l’engagement de la réorientation stratégique du système de santé vers une dynamique de promotion de la prévention médicale et de l’hygiène publique ; le renforcement des ressources humaines et les moyens d’intervention du Service national d’Hygiène. Il demande aussi de préparer l’organisation inclusive de Concertations nationales sur la prévention médicale et l’hygiène publique, avant la fin du mois de septembre 2026.

En outre, le Président de la République donne instruction au Premier ministre d’engager, avec les ministres et acteurs impliqués, une réflexion stratégique sur la gouvernance de la Couverture sanitaire universelle (CSU) et les mécanismes de financement durable du système de santé, et de veiller au suivi adéquat du fonctionnement du secteur de la pharmacie et des projets de promotion de la souveraineté pharmaceutique du Sénégal.

BABACAR SY SEYE