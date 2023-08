Pds Guédiawaye

La fédération départementale du Parti démocratique sénégalais a fait face à la presse, hier. Selon son coordinateur, depuis plus d'un an, elle assiste à une campagne malveillante d'intoxication par le camp dirigé par l'ex-président par intérim de la fédération de Guédiawaye, en l'occurrence Ndiogou Dieng, qui roule à ‘’contre-courant’’ des intérêts du parti. Selon Bassirou Mbacké Diatta, il a montré ses limites partout où il a représenté le PDS en compétitions politiques ou dans des joutes électorales. ‘’Le PDS a sombré partout durant son magistère dans le département de Guédiawaye.

Lors des élections locales passées à Golf-Sud, il a eu le plus faible score et il a fait perdre de l'électorat au PDS dans ladite commune qui a chuté, passant de plus 4 000 voix à moins de 500 voix. Ce même Ndiogou Dieng avait défié l'autorité du PDS lors de l'installation du bureau de la mairie de ville de Guédiawaye, à la suite des directives données par le frère secrétaire général président Wade et le candidat notre frère Karim Meissa Wade, pour défendre ses intérêts crypto-personnels, s'est allié avec BBY et de nous dire : ‘Je n'ai pas d'ordre à recevoir de personne. Je m'associerai avec qui je veux.’ Et il s'allia avec le parti au pouvoir. Ce même type et certains grands responsables tapis dans l'ombre, encore une fois, boycottent le PDS lors des élections législatives de 2022 et leur demandent de faire une campagne de vote-sanction contre le parti. Il ne s'en limite pas à ça’’, a déballé M. Diatta.

Selon lui, comment une telle personne peut-elle prétendre vouloir continuer à diriger le PDS départemental de Guédiawaye, d'autant plus qu'il n'a ni vendu de cartes membres ni monté de secteur lors du processus de renouvellement du PDS. ‘’D'ailleurs, lui et son camp avaient reçu des commissaires politiques des lots de cartes de membre du PDS depuis 2021. Et pourtant, nous, nous n'avons reçu nos cartes qu'en 2023. Malgré cet avantage, les anticonformistes refusent catégoriquement de vendre leurs cartes de membre du PDS et décident de bloquer toutes les activités, créant une léthargie totale.

N'eût été la détermination inébranlable de la nouvelle équipe dirigée par le nouveau mandataire et coordonnateur, le parti serait dans l'oubli. Nous comprenons qu'ils sont désorientés, déboussolés par leurs erreurs et leur insubordination à l'endroit du parti et veulent jeter le discrédit sur le processus de renouvellement des instances et calomnier les responsables qui ont installé les cinq sections du département de Guédiawaye dans les régler de l'art. Pour finir, les menaces et insultes de ses anticonformistes à l'endroit des responsables qui gèrent le renouvellement des instances et sur la tenue des renouvellements du jeudi 31 août 2023 à Guédiawaye sont considérées comme un manque de respect notoire à l'endroit du SG national et sont de nature à désacraliser l'institution qui est le PDS’’, a laissé entendre M. Diatta face à la presse.