Une bonne stratégie basée sur la régulation, l'exploitation et la gestion, dans le but d'avoir une meilleure performance portuaire au Sénégal. C'est le souhait des acteurs de ce secteur.

A l’échelle mondiale, la bonne santé du transport maritime est gage d’une économie solide. Les échanges commerciaux internationaux portent, à 90% environ, sur le secteur maritime. Au Sénégal, sur 100 bateaux qui entrent au port, les 80 retournent sans chargement et cela peut causer un déséquilibre dans le commerce extérieur. C’est pourquoi, le pays ambitionne de mettre en place une plateforme portuaire capable de matérialiser les aspirations de développement en rapport avec le plan Sénégal émergent. Ainsi, le comité technique et le comité de pilotage qui réunissent l’ensemble des administrations et le secteur privé qui interviennent dans la plateforme portuaire, ont décidé de se pencher sur les contours de la stratégie nationale portuaire, lors d’un atelier.

‘’Nous allons vers la constitution d’un hub logistique intégré au niveau portuaire, afin de mettre en œuvre l’opérationnalisation du PSE, à travers un système portuaire performant qui permet d’inverser la réalité aujourd’hui d’un commerce extérieur largement déficitaire. Il s’agira de travailler à dessiner une architecture portuaire dont la gouvernance et l’opérationnalisation permettront d’atteindre l’inversion du rapport entre ce qui est importé et ce qui est exporté’’, renseigne Massamba Achille Edouard Gueye, directeur général de l’agence nationale des affaires maritimes (Anam). Qui souligne que l’étude en cours de réalisation a été financée par la coopération belge.

‘’Nous avons commencé par un état des lieux, un diagnostic qui a permis d’identifier les niveaux de faiblesses, mais également, des acquis de notre plateforme, pour nous orienter vers une proposition de mode de gouvernance. Ensuite, nous irons vers des phases subséquentes à cette option stratégique, en déclinant une distribution des rôles. Jusque-là, ce que nous faisons est quasiment anonyme, il n’y a pas de structure attachée à la gouvernance. Mais, il est retenu de tous qu’il y a un besoin impératif de mettre en place un organe de régulation et un organe d’exploitation et de gestion des ports’’, explique le directeur général de l’agence nationale des affaires maritimes.

En effet, pour perfectionner la stratégie nationale portuaire au Sénégal, l’agence belge de développement Enabel apporte son soutien à travers le renforcement et l’attractivité du territoire en particulier dans le Sine-Saloum.

Annick Peeters, portfolio manager à Enabel, indique que, pour renforcer l’attractivité du territoire, il faut continuer à travailler pour un secteur portuaire performant. ‘’Enabel a été invité par le ministère de la Pêche et de l’Economie maritime pour accompagner essentiellement en capital humain cette stratégie portuaire. Il est évident que, pour répondre aux enjeux et ambitions économiques du pays, le secteur portuaire est un enjeu clair. Le secteur portuaire va être un maillon clé de cette valorisation qui, si elle est bien coordonnée au plan territorial, nous permettra d’aller beaucoup plus loin dans les ambitions qu’on s’est fixées au niveau de l’agropole du Sine Saloum‘’, renseigne Annick Peeters.

CHEIKH THIAM