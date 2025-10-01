La Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a lancé ce mardi, à son siège de Dakar, la Plateforme Interopérable du Système de Paiement Instantané (PI-SPI). Dirigée par le ministre sénégalais des Finances et du Budget, M. Cheikh Diba, la rencontre marque un tournant décisif pour la modernisation du système bancaire et financier dans l'espace UEMOA.

Le système bancaire de tout l'espace UEMOA entre dans une nouvelle phase avec l'arrivée de PI-SPI. Évoquant l'infrastructure numérique, le gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Kassi Brou, a révélé qu'il s’agit « d’une infrastructure régionale de paiement conçue et opérée par la Banque centrale », capable d’envoyer et de recevoir des fonds en temps réel entre « banques, institutions de microfinance, émetteurs de monnaie électronique et établissements de paiement ». En clair, la plateforme vise à simplifier les transactions pour les citoyens de l’UEMOA, tout en renforçant « la sécurité et l’interopérabilité des paiements numériques ».

Selon le patron de la BCEAO, PI-SPI s’inscrit dans la stratégie de l’institution de se transformer en une « banque centrale innovante et résiliente au service des populations et du développement durable des économies ». Continuant de louer cette innovation, M. Kassi Brou ajoute : « PI-SPI est une plateforme régionale unifiée de paiement instantané, pensée pour tous. Elle efface les frontières entre banques, institutions de microfinance et établissements de paiement, afin que chacun puisse envoyer ou recevoir de l’argent, simplement, à tout moment ».

Plus de 80 institutions financières intéressées

PI-SPI veut inverser la tendance en offrant une solution commune, moderne et inclusive. Plus de 80 institutions financières sont déjà engagées dans les huit pays de l’Union. Un chiffre qui devrait rapidement augmenter, car selon le gouverneur Kassi Brou, les avantages de la nouvelle plateforme seront bénéfiques à l’ensemble des acteurs de l’écosystème financier. Sans oublier qu’il s’agit avant tout d’un outil pour les particuliers : « Pour le grand public, elle garantit des paiements instantanés et gratuits entre particuliers, tout en renforçant la sécurité et en donnant plus d’autonomie dans la gestion des transactions ».

Pour le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, « le lancement de PI-SPI traduit l’aboutissement d’une vision commune, celle d’un écosystème financier plus inclusif, plus dynamique et répondant aux besoins des populations de l’UEMOA ». M. Diba s’est dit très attentif au potentiel offert par cette plateforme en matière d’innovation pour les jeunes entrepreneurs dans le domaine des fintechs. « Il s’agit d’un secteur porteur de grandes ambitions, dont le dynamisme est nécessaire à la vitalité de nos économies », a-t-il souligné.

Face à ces enjeux, il a exhorté toutes les parties prenantes à jouer pleinement leur rôle pour une « adoption massive de cette nouvelle infrastructure ». Dans son propos, le ministre a estimé, tout comme son hôte, que cet outil arrive à point nommé : « Avec cette plateforme, la BCEAO ambitionne de faire du paiement numérique un réflexe quotidien et d’accélérer l’intégration économique régionale ».

MAMADOU DIOP