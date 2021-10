Port Ndayane

Le leader mondial DP World a conclu hier un partenariat avec CDC Group, à long terme, pour soutenir l’expansion du port de Dakar. Cet investissement s’inscrit dans le cadre d’un partenariat visant à accélérer le potentiel commercial de l’Afrique et à améliorer les perspectives économiques de millions de personnes, en commençant par les ports de Dakar, Sokhna (Égypte) et Berbera (Somalie). ‘’Le nouveau port de Ndayane ajoutera une capacité indispensable au Sénégal et aux régions du Sahel qui dépendent de cette passerelle.

Les ports et la logistique sont essentiels à la prospérité et au bien-être à long terme des populations, mais beaucoup d’entre eux en Afrique restent limités, manquant de capacités pour répondre aux besoins des économies locales’’, affirment les deux partenaires dans un communiqué. Partant du constat selon lequel l’Afrique compte un sixième de la population mondiale, mais ne représente que 4 % des volumes mondiaux de transport maritime par conteneurs et que la ville de Dakar est aujourd’hui encombrée par plus de 1 000 camions entrant chaque jour dans le terminal à conteneurs, ils concluent que le Sénégal et la région ont besoin d’une capacité accrue pour soutenir la croissance, éviter les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et, à terme, réduire le coût des marchandises importées essentielles.

DP World va initialement apporter ses participations dans les trois ports existants et prévoit d’investir un milliard de dollars supplémentaire par le biais de la plateforme, au cours des prochaines années. CDC s’engage à hauteur d’environ 300 millions de dollars, dans un premier temps, et prévoit d’investir 400 millions de dollars supplémentaires au cours des prochaines années.

...Selon le président du groupe et DG de DP World, Sultan Ahmed Bin Sulayem, ‘’ DP World considère l’Afrique comme un marché de croissance à long terme et le paysage des opportunités reste important. Ce partenariat avec CDC nous offre une plus grande flexibilité pour accélérer et capitaliser sur ces opportunités, et nous permettra d’augmenter nos investissements dans les infrastructures portuaires et logistiques à travers l’Afrique. Ce partenariat créera des opportunités transformationnelles pour des millions de personnes, au cours de la prochaine décennie’’.

Le directeur général de CDC Group estime, pour sa part, que le potentiel de l’Afrique est limité par des ports inadéquats et des goulots d’étranglement commerciaux. Ainsi, la plateforme aidera les entrepreneurs et les entreprises à accélérer leur croissance, grâce à l’accès à des voies commerciales fiables et aidera les consommateurs africains à bénéficier d’une fiabilité accrue et d’une réduction du coût des biens vitaux et des denrées alimentaires de base’’.

Le nouveau port de Ndayane, situé à l’extérieur du centre-ville de Dakar, permettra un commerce supplémentaire équivalent à 3 % du PIB du Sénégal, soutenant une augmentation cumulée de 15 milliards de dollars de la valeur totale du commerce national, d’ici 2035. Globalement, d’ici 2035, le port devrait faciliter des échanges équivalant à 18 % du PIB et à 36 % du commerce national. DP World est l’un des leaders mondiaux des solutions de chaîne logistique globale, et CDC Group, une institution britannique de financement du développement et investisseur à impact.