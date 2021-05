Pour donner de l’espoir à de jeunes footballeurs précarisés, un partenariat a été scellé entre le Sénégal et la Fédération Wallonie Bruxelles.

C’est un nouveau projet qui peut donner de l’espoir aux jeunes footballeurs exposés à la précarité et à la boulimie des marchands d’illusion. Selon le portail Wallonie.be, la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Sénégal ont signé, dernièrement, un programme consacré à la jeunesse et au sport. ‘’Ce projet, informe le site belge, est une première et constitue un moyen de préparer la jeunesse sénégalaise pour les Jeux olympiques de la Jeunesse prévus en 2026. Il vise à renforcer la formation et l’accompagnement de jeunes footballeurs sénégalais précarisés, afin de favoriser leur intégration dans les grands clubs, ainsi que leur insertion professionnelle’’.

Parmi les résultats attendus au terme du programme qui court de 2021 à 2025, il y a la formation et l’intégration de soixante joueurs de football de haut niveau prêts à intégrer des clubs professionnels. ‘’Ces jeunes, souligne le document, trouveront une insertion socio-professionnelle soit dans le football soit dans un de ses métiers connexes (préparateur physique, entraineur, arbitre, moniteur fitness ou autres). Le projet vise également à renforcer l’équipe d’encadrement pédagogique de l’Académie KN en matière de gestion et de leadership dans les domaines du sport et d’économie sociale’’.

Ainsi, poursuit la note, les jeunes pensionnaires de l’académie KN Foot bénéficieront de soixante bourses de stage professionnel de trois mois, avant d’être présentés à d’éventuels preneurs, lors de leur séjour en stage dans des clubs belges. ‘’Le programme verra l’implication d’autres opérateurs et des partenaires associés pour rechercher des partenaires, notamment des clubs de football susceptibles de constituer des points de chute des jeunes joueurs sénégalais formés dans le cadre du projet pendant la durée de leur séjour en Belgique. Du côté sénégalais, deux partenaires sont associés au projet, il s’agit du Conseil Départemental de Fatick et la Commune de Fimela’’, précise la note.

Le programme est porté par Dr Papa Kaly Niang, Président fondateur de l’Académie International KN/ Foot-Etudes-Formations-Métiers et Fatick.