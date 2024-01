Dans un texte publié hier, l’ex-conseiller spécial du Premier ministre, Moustapha Diakhaté, a annoncé que BP a confié ‘’à Petrofac, une entreprise anglaise spécialisée dans les services pétroliers, un super contrat de quatre ans pour la prestation de services opérationnels – offshore et onshore – liés au projet de gaz naturel Greater Tortue Ahmeyim (GTA) situé entre la Mauritanie et le Sénégal. Un coup dur, très dur pour les opérateurs locaux et bien sûr notre contenu local’’.

D’après lui, ‘’avec ce contrat, c’est 60 % des prestations dans le périmètre du contenu local qui sont confiés indûment à Petrofac. Évalué au moins à 600 milliards F CFA, selon les simulations, ce contrat léonin entre entreprises anglaises sur notre sol et nos ressources englobe une gamme étendue de services. Parmi lesquels on trouve la gestion et la supervision des opérations à la fois sur terre (onshore) et en mer (offshore), la fourniture de personnel qualifié ainsi que la maintenance des équipements, etc. C’est l’expertise locale qui est sacrifiée’’, dénonce M. Diakhaté.