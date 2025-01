Les prix des produits à l’importation ont augmenté de 6,4 % en novembre 2024, par rapport au mois précédent, selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

Selon un flash d’information de l’ANSD, les prix des produits à l’importation se sont relevés de 6,4 % en novembre 2024, comparés au mois précédent. Cette évolution est principalement due à la hausse des prix des « produits minéraux », qui ont contribué à hauteur de 7,4 points de pourcentage, ainsi que des « matériels de transport » (+0,2) et des « produits des industries alimentaires » (+0,1). Cependant, la même source précise que cette augmentation des prix des produits importés est atténuée par la baisse des prix des « machines et appareils » (-0,4), des « produits des industries chimiques » (-0,2) et des « métaux communs et ouvrages » (-0,2).

Par rapport au mois de novembre 2023, les prix des produits importés ont diminué de 5,3 %. Sur les onze premiers mois de 2024, les prix des produits achetés à l’extérieur se sont repliés de 7,0 %, comparativement à ceux de la même période de 2023. Les prix à l’importation des produits sous-jacents ont progressé de 8,7 %, tandis que ceux des produits volatils ont fléchi de 1,7 % en variation mensuelle. En glissement annuel, ils se sont réduits respectivement de 4,2 % et 9,5 %. Sur les onze premiers mois de 2024, les prix moyens des produits sous-jacents ont fléchi de 9,1 %, contrairement à ceux des produits volatils qui se sont élevés de 1,6 %, par rapport à la même période de 2023.

En novembre 2024, les prix des produits à l’exportation ont reculé de 2,0 % en rythme mensuel. Ce résultat est principalement lié à la baisse des prix de vente à l’extérieur des « animaux vivants et produits du règne animal », qui ont contribué à -1,1 point de pourcentage, des « produits du règne végétal » (-0,7), des « produits minéraux » (-0,5) et des « produits des industries alimentaires » (-0,4). Cependant, cette dépréciation des produits exportés est atténuée par la hausse des prix des « perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux… » (+0,5) et des « produits des industries chimiques » (+0,3).

Par rapport au mois de novembre 2023, les produits à l’exportation se sont renchéris de 5,4 %. Sur les onze premiers mois de 2024, les prix à l’exportation ont augmenté de 1,4 %, en comparaison avec ceux de la même période de 2023. Le document précise également que les prix à l’exportation des produits sous-jacents ainsi que ceux des produits volatils ont diminué respectivement de 1,3 % et 10,1 % en variation mensuelle. Rapportés au mois de novembre 2023, les prix des produits sous-jacents ont augmenté de 6,1 %, tandis que ceux des produits volatils ont diminué de 2,4 %.

Sur les onze premiers mois de 2024, les prix moyens des produits sous-jacents ont augmenté de 1,7 %, tandis que ceux des produits volatils ont diminué de 1,9 % par rapport à la même période de 2023.

CHEIKH THIAM