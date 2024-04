La succession de Chancel Mbemba est ouverte, avec la publication du prix Marc-Vivien Foé 2024. Lamine Camara fait partie des 11 nominés pour cette distinction récompensant le meilleur joueur africain du championnat de France de la saison 2023-2024.

La liste des 11 nominés pour le prix Marc-Vivien Foé est connue. Pour cette édition 2024, c’est le milieu de terrain Lamine Camara qui va représenter le Sénégal. Le jeune joueur du FC Metz rêve d’offrir à son pays le premier trophée dans cette récompense individuelle. Car aucun Sénégalais n’est parvenu à décrocher cette distinction. Mamadou Niang (2009 et 2010), Moussa Sow (2011) et Cheikh Ndoye (2016) ont tous échoué à la 2e place. Alors que Souleymane Diawara (2009) et Ismaïl Sarr (2019) ont occupé la dernière marche du podium.

D’ailleurs, depuis Sarr, il y a cinq saisons sous les couleurs du Stade Rennais, tous les Sénégalais nominés n’ont pas réussi à se monter sur le podium.

Pour sa première saison pleine avec le FC Metz, l’ancien milieu de terrain de Génération Foot s’est fait une place de choix dans l’entrejeu de l’équipe de la Moselle. Il est ainsi le joueur le plus utilisé par László Bölöni, avec 1 886 minutes de jeu (21 buts, 3 passes décisives en 5 matchs). Malgré son jeune âge, l’ancien pensionnaire du Casa Sports s’illustre par sa maturité dans son jeu. ‘’Il nous a vraiment impressionnés. Il fait preuve de vision et a exécuté le geste de manière parfaite’’, avait déclaré le technicien roumain quand le joueur a marqué un but fabuleux, en octobre 2023 contre l’AS Monaco. Dans la confusion des Monégasques, Camara, ayant récupéré le ballon, a dégainé une frappe splendide depuis le rond central pour lober Philipp Kohn.

Mais son club est mal parti dans la course au maintien. Avant-dernier de Ligue 1 (17e, 23 pts), le FC Metz a concédé sa deuxième défaite d’affilée, ce week-end, face à Monaco (2-5).

Le plus jeune des 11 nominés aura besoin d’être au meilleur de sa forme et être plus décisif pour la suite de la saison, pour pouvoir réaliser son ambition de soulever le Graal, mais aussi aider son équipe à rester dans l’élite du football français. Il est en compétition avec le Marseillais Chancel Mbemba. La saison dernière, le défenseur congolais avait succédé au milieu lensois Séko Fofana de la Côte d’Ivoire. Il vise un doublé comme Gervinho (2010 et 2011), le seul à l’avoir réalisé dans l’histoire du trophée.

La Côte d’Ivoire, championne d’Afrique en titre, est bien représentée avec deux joueurs, Oumar Diakité (Reims) et Wilfried Singo (Monaco). Le Nigeria, vice-champion d’Afrique, a également deux représentants, Terem Moffi (Nice), troisième l’année dernière, et Moses Simon (Nantes). Il en est de même pour l’Algérie, avec Nabil Bentaleb (Lille) et Amine Gouiri (Nice).

De retour en Ligue 1 à l’OM, cette saison, Pierre Emerick Aubameyang va tenter de reconquérir ce trophée qu’il a soulevé en 2013 sous le maillot de l’AS Saint-Étienne.

Le prix Marc-Vivien Foé 2024, du nom de l’international camerounais mort en France d’un malaise cardiaque en plein match en 2003, récompense le joueur africain ayant le plus brillé en championnat de France de première division (Ligue 1) 2023-2024. Sont éligibles les joueurs de Ligue 1 ayant représenté une équipe nationale africaine et n’ayant pas changé depuis de nationalité sportive en faveur d’un pays non africain. Le lauréat sera désigné à l’issue d’un vote organisé par Radio France internationale (RFI) et France 24 auprès d’un panel de journalistes spécialisés, de consultants et d’acteurs du football.

Les 11 nommés :

Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon/OM), Nabil Bentaleb (Algérie/Lille), Lamine Camara (Sénégal/Metz), Oumar Diakité (Côte d’Ivoire/Reims), Amine Gouiri (Algérie/Nice), Achraf Hakimi (Maroc/PSG), Chancel Mbemba (RD Congo/Marseille), Terem Moffi (Nigeria/Nice), Youssouf Ndayishimiye (Burundi/Nice), Moses Simon (Nigeria/Nantes), Wilfried Singo (Côte d’Ivoire/Monaco).

LOUIS GEORGES DIATTA