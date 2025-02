À l’occasion de la treizième (13e) édition du prix Ragnée, initiée par Alioune Badara Mbengue et tenue dans le hall du Grand Théâtre de Dakar, Dr Babacar Diop, maire de la Ville de Thiès, a été élu meilleur maire du Sénégal. Le jury était présidé par Dr Malick Diop, président de Convergence technologique et ancien maire de la commune de Fann, Point E, Amitié.

L'édile de Thiès, qui a reçu le trophée des mains de Dr Malick Diop, a révélé avoir pris du temps pour réfléchir avant d’accepter la distinction. « Je me suis dit que juger un maire qui est encore en activité, c’est presque déclarer vainqueur un athlète qui est en pleine course. Il est plus sage d’attendre la fin de la course pour le déclarer vainqueur. Je pense que j’ai plus à prouver à la population de Thiès que de prendre des trophées et des distinctions », a-t-il déclaré.

L’édile de Thiès perçoit cette distinction comme un signe d’encouragement pour continuer son action au service de la Ville de Thiès. « La grande force d’un maire, pour moi, doit résider dans l’amour qu’il porte à sa Ville. Pour aimer sa Ville, il faut d’abord la connaître. C’est pourquoi j’ai appris à connaître et à aimer la Ville de Thiès. C’est un honneur pour moi d’être au service de cette très grande Ville. Les Grecs avaient l’habitude de dire que pour être heureux, il faut habiter dans une très grande cité », confie-t-il.

Et d’ajouter : « Les habitants de Thiès peuvent prétendre au bonheur parce qu’ils habitent une très grande cité. Heureux celui qui se dit citoyen de la Ville de Thiès. C’est pourquoi je leur dis toujours que la vraie place de Thiès, c’est d’être à la première place. La vraie place des Thiessois, c’est d’être premier, c’est être meilleur. C’est pourquoi, ce soir, je réaffirme mon engagement, avec toute mon équipe et le Conseil municipal, à rehausser davantage l’image de notre Ville pour lui permettre de jouer le rôle qu’elle doit jouer au niveau national et africain. »