La Journée de l’Europe est dédiée à la jeunesse sénégalaise. Ainsi, le Team Europe invite les jeunes à un échange d’une quinzaine de jours sur des questions concernant leur réussite.

En cette période de tensions sociales, les pays membres de l’Union européenne (UE) entendent rester solidaires du Sénégal et en particulier de sa jeunesse. La Journée de l’Europe célébrant les 70 ans de la Déclaration Schuman, l’acte de naissance de l’UE, est dédiée à la jeunesse sénégalaise.

Ainsi, pendant 15 jours, cette organisation européenne partagera avec les jeunes Sénégalaises et Sénégalais ses initiatives dans les domaines de l’emploi, de la formation de l’insertion professionnelle, de l’entreprenariat, de l’environnement et de la culture ou du numérique. L’objectif est de les faire connaitre et échanger sur les actions futures.

La Team Europe dit placer la jeunesse au cœur de ses relations avec ses partenaires. Parce qu’’’elle est la force motrice et créatrice qui entend définir les contours du monde d’aujourd’hui et de demain’’.

De ce fait, elle s’engage à soutenir la formation des jeunes, notamment celle des filles, le secteur privé créateur d’emplois ou d’autres secteurs porteurs tels que l’agriculture pour qu’ils répondent aux attentes de la jeunesse. Dans sa stratégie, elle vise à ‘’améliorer l’égalité des chances’’ dans l’accès à l’éducation, la formation professionnelle, l’emploi pour que tous les jeunes puissent avoir l’opportunité de prendre en main leur avenir et de devenir des acteurs de l’émergence.

En marge d’une conférence de presse organisée par la délégation de l’Union européenne du Sénégal, la cheffe de ladite délégation, Irène Mingasson, déclare : ‘’Les valeurs qui sont au centre du projet européen sont aussi celles qui animent la jeunesse telles que, entre autres : l’égalité des chances, l’égalité des droits, un développement territorial et socio-économique inclusif, des opportunités de formation et d’emploi. Ce sont les jeunes qui sont les plus directement et durablement concernés par les défis et les enjeux pressants de notre époque. C’est pour cela qu’ils doivent faire pleinement partie du processus de prise de décision.’’

À l’endroit de la jeunesse, l’ambassadrice de l’UE au Sénégal lance ce message : ‘’Aujourd’hui, nous la Team Europe, souhaitons écouter les voix des jeunes et les relayer. Nous avons besoin de vous, de votre élan, de vos idées, de votre participation active, pour jeter les bases d’un avenir ensemble.’’

Ainsi, les diplomates des différents pays membres présents à la rencontre ont parlé de leurs projets de partenariat avec l’Etat du Sénégal qui entrent dans ce sens. Dans le cadre de la continuité de son engagement envers les économies vertes, le gouvernement espagnol compte créer des emplois au niveau territorial avec ‘’une focalisation sur le développement productif agricole, la gouvernance et la décentralisation, et la résilience alimentaire et nutritionnelle.’’

D’après, l’ambassadrice Olga Cabarga Gomez, ‘’contribuer à renforcer les dispositifs locaux, les promotions et accompagnements pour les jeunes, constituent une priorité de la coopération espagnole’’.

Estimant que la crise de la Covid-19 a causé l’augmentation de l’immigration irrégulière vers les îles Canaries, elle affirme que l’Espagne considère l’immigration comme ‘’un défi, mais aussi comme une opportunité’’. ‘’L’Espagne est favorable à l’immigration professionnelle, régulière et ordonnée. Récemment, on a signé avec le Sénégal une convention sur des questions relatives à la sécurité sociale, un document législatif très important qui comporte des avantages pour la communauté sénégalaise installée en Espagne’’, dit Mme Gomez.

L’Espagne est le premier foyer européen, hormis la France, à avoir approuvé cet instrument pour ‘’garantir des droits à la migration régulière’’. En dépit de tout cela, Olga Cabarga Gomez rassure que de nouveaux projets dédiés aux jeunes universitaires et à la formation d’agriculteurs seront développés avec le Sénégal.

De son côté, le Portugal a mis l’accent sur l’éducation, avec un projet déjà disponible. Il a organisé une foire de bourses d’études pour étudier dans les pays lusophones, destinée aux jeunes Sénégalais. ‘’Pendant cette semaine, tout le monde peut nous rendre visite au Sea Plaza tous les après-midi, pour obtenir des informations complémentaires sur les visas, des bourses d’études et des universités au Portugal’’, a fait savoir l’ambassadeur portugais au Sénégal, Vitor Paulo Da Costa Sereno.

En outre, il a informé que les vidéos de ‘’Dakar Green Brothers’’, lancées avant-hier avec le vice-ministre des Affaires étrangères, sont désormais en libres accès sur le site de l’ambassade. Elles abordent précisément des questions liées à l’environnement et à la préservation des océans. L’application ‘’Union’’ est une question pionnière qui vise à réduire l’écart entre les entreprises d’Europe et de l’Afrique de l’Ouest, particulièrement les entreprises sénégalaises. ‘’Les jeunes entrepreneurs sénégalais peuvent simplement visiter notre site web, installer ‘Union’ et rechercher des opportunités d’affaires au Sénégal dans d’autres pays de l’Afrique de l’Ouest et bien sûr au Portugal. C’est complètement gratuit pour son utilisateur et c’est un nouveau outil disponible pour la transition numérique verte’’, a-t-il expliqué.

Il y avait également l’ambassadeur de Grèce et celui d’Autriche.

La ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Aïssata Tall Sall, a indiqué que le Sénégal, ‘’engagé sur une croissance économique de 6 % par an, en moyenne depuis 2014’’, est aujourd’hui confronté à ‘’une demande de travail qui croit plus vite que l’offre générée par le développement du produit intérieur brut. Qui plus est, la pandémie Covid-19 avec ses effets réels sur l’économie est venue exacerber une situation étouffante pour la jeunesse sénégalaise’’.

Ainsi, soulignant l’importance de la formation professionnelle, mais aussi de l’élaboration de nouvelles politiques qui permettent de fixer les jeunes dans leur terroir, elle a magnifié l’apport de la Team Europe tout en lui demandant de s’engager davantage.

BABACAR SY SEYE