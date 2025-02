Le procès en appel pour diffamation, entre Baba Tandian et Me Babacar Tandian, président de la Fédération sénégalaise de basketball (FSBB) est prévu pour lundi prochain 17 février devant la Chambre des appels correctionnels sise à la Cour d'appel de Dakar.

Baba Tandian et Babacar Ndiaye vont encore se retrouver, non pas sur le parquet d’un terrain de basket, mais au prétoire de la Cour d’appel de Dakar. L’ancien président de la Fédération sénégalaise de basketball (FSBB) et son successeur se donnent rendez-vous pour le jugement en appel de leur différend en diffamation par la Chambre par des appels correctionnels sise à la Cour d'appel, le lundi 17 février. Une citation à partie civile portant convocation à comparaître a été envoyée à Me Ndiaye, hier.

Dans un entretien avec le journal ‘’L’AS’’, publié le lundi 28 octobre 2019, Baba Tandian avait déclaré que ‘’Me Babacar Ndiaye porte la guigne au basket’’. Considérant ces propos diffamatoires et portant atteinte à son honneur et sa considération, l’ancien président du Dakar université club avait porté plainte contre Tandian. En première instance, Baba Tandian a été condamné à trois mois avec sursis. L’ancien président de la FSBB a été reconnu coupable d’abus de confiance de diffamation et complicité par le tribunal régional de Dakar, en date du 9 juin 2020. Dans la foulée, le prévenu a attaqué ce jugement en interjetant appel.

Tandian ne lâche pas la FSBB

Élu président en 2010, Baba Tandian a dirigé le basket sénégalais pendant trois ans avant la dissolution de la FSBB en 2013, suivie de la mise en place du Comité de normalisation du basket sénégalais (CNBS). Malgré son éviction de l’instance dirigeante de la balle orange, le boss de l’Imprimerie Tandian n’a jamais caché son ambition de revenir aux affaires à la tête de la balle orange sénégalaise.

En attendant son heure, il ne quitte pas des yeux la gestion de la discipline. L’ancien international de basket ne rate pas la moindre occasion pour taper sur les fédéraux. Sa dernière sortie date du 10 févier 2025, dans une lettre adressée à l’actuel président de la FSBB qu’il reproche d’avoir fait ‘’sérieusement fait régresser le paysage du basket’’ sénégalais. ‘’Le peu de gloire que nous avions a été enterré sous une montagne de dettes et de mystères’’, a-t-il écrit. Il accuse Babacar Ndiaye d’avoir installé une gestion opaque du basket. Ce dernier a déclaré être contraint par une clause de confidentialité de ne pas dévoiler les termes de la convention signée avec le nouvel équipementier des équipes nationales de basket, en l’occurrence Majestee. Ce qu’il a tout simplement contesté. ‘’Vous avez affirmé, sur IGFM, que le contrat signé avec Majestee est soumis à une clause de confidentialité vous interdisant d'en divulguer les termes. Vous avez également mentionné que cette clause existait déjà dans le contrat liant la FSBB à Nike. Ces affirmations sont inexactes’’.

Selon M. Tandian, dans un souci d’une gestion ‘’saine et responsable, chaque clause, chaque dépense et chaque recette devraient être exposées clairement’’.

Dans le même ordre d’idées, il a évoqué l’organisation de l’Afrobasket féminin en 2019 à Dakar. Baba Tandian a une nouvelle fois réclamé au président de la Fédération sénégalaise de basket-ball de rendre compte de la gestion financière de cette compétition. ‘’Où sont passés les 900 millions de l'Afrobasket de 2019 ? Où sont passées les recettes des 25 000 spectateurs présents à la finale ? Et les 5 000 personnes qui ont acheté leurs billets, mais n’ont pas pu assister au match. Que s’est-il passé avec cet argent ?’’, s’est-il interrogé.

Quand Baba Tandian n’attaque pas Me Ndiaye, c’est sur ses collaborateurs qu’il tire. Gorgui Sy Dieng est le dernier à en faire les frais. L’ancien président de Saint-Louis basket club a demandé à l’ancien pivot des Lions devenu vice-président à la FSBB de démissionner de son poste. ‘’Les textes de la FSBB sont très clairs : lorsqu’un membre du bureau ou un vice-président s’absente pendant une année, il est totalement exclu du bureau. Ce qui veut dire que l’actuel vice-président ne devrait plus l’être, parce qu’il n’est plus rentré au Sénégal depuis près d’un an’’, a-t-il soutenu.

Maitre Ndiaye avait réagi pour défendre l’ancien joueur de Minnesota. ‘’Je tiens à remercier Gorgui Sy Dieng qui joue pleinement son rôle de vice-président. Il participe à toutes nos activités et prend part aux réunions par visioconférence. Nous devons même revoir nos textes en fonction de l’évolution du monde’’.

Ce procès en appel met au gout du jour les relations tendues entre les deux hommes qui résultent de leur propre antagonisme. Et cela ne risque pas changer. ‘’Ma position vis-à-vis de Babacar Ndiaye et de sa gestion ne variera pas et aucun compromis ne viendra l’altérer’’, avait déclaré Baba Tandian en 2023.

LOUIS GEORGES DIATTA