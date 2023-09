Une cinquantaine de leaders et d’agents techniques des Associations des femmes rurales (AFR) membres du mouvement panafricain Nous sommes la solution (NSS) vont prendre part, du 10 au 17 septembre 2023, à la 2e édition du Camp international de formation sur l’agroécologie paysanne.

Le centre Karoghen Wati Naning, situé dans la commune de Niaguis, à 10 km de Ziguinchor, va accueillir les participants qui viendront du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée-Bissau, de la Guinée, du Ghana, du Mali, de la Côte d’Ivoire et du Burkina Faso. Il est aussi attendu une délégation en provenance d’Italie.

Mamadou Danfakha, chargé de programme à l’ONG Fahamu Africa, explique que ce camp international vise à renforcer les capacités des acteurs à la base en matière de pratiques agroécologiques. Durant une semaine, les participants vont se familiariser avec la production des semences horticoles, le thème central de cette 2e édition. De manière précise, ils vont se former sur les techniques de production des semences horticoles (maraichères) en agroécologie, les techniques de conservation et de protection des semences horticoles (maraichères) ainsi que sur les techniques de mise en place et d’entretien des pépinières de cultures maraichères. Selon M. Danfakha, la coordination de Fahamu Africa et Nous sommes la solution (NSS) comptent aussi renforcer le processus de mise en place, au niveau des pays membres de NSS, des fermes potagers de formation et de démonstration sur les bonnes pratiques agroécologiques.

Il ajoute qu’en plus de la formation pratique, le camp de Niaguis sera un moment d’échanges et de sensibilisation des participants sur les valeurs ajoutées de la pratique agroécologique, pour un développement équilibré de l’environnement et pour le bien-être des populations. Cette formation, renseigne-t-il, permettra aux producteurs locaux de disposer des prérequis pour une autoproduction de semences maraichères afin de développer la production de cultures maraichères au niveau de la base.

HUBERT SAGNA (ZIGUINCHOR)