Le Paris Saint-Germain va-t-il accélérer pour le latéral droit de l'Inter Milan Achraf Hakimi (22 ans, 37 matchs et 7 buts en Serie A cette saison) ? Comme nous vous l'indiquions ce jeudi, le club italien profite de la concurrence entre le PSG et Chelsea pour faire grimper les enchères et continue de réclamer 80 millions d'euros pour céder l'international marocain sur ce mercato d'été.

Et d'après les informations du quotidien La Gazzetta dello Sport, le vice-champion de France se montre désormais prêt à monter son offre à 70 millions d'euros ! Suffisant pour prendre le meilleur sur les Blues et convaincre les Nerazzurri ? En tout cas, le directeur sportif parisien Leonardo insiste sérieusement pour s'attacher les services d'Hakimi.