En difficulté en première période, Manchester City a renversé le Paris Saint-Germain (2-1) lors du second acte de la demi-finale aller de la Ligue des Champions au Parc des Princes ce mercredi. Et pour la manche retour mardi prochain en Angleterre, l'entraîneur des Citizens Pep Guardiola attend une réaction de la part du coach parisien Mauricio Pochettino.

"Je suis certain que le match retour va être très différent. Je sais que Pochettino va revoir cette rencontre et en retenir les leçons. On ne va pas assister à la même chose qu'en seconde période ce soir", a prévenu le technicien espagnol face à la presse.

De quoi assurer un joli spectacle entre les deux formations à l'Etihad Stadium

...Pochettino regrette des détails

Renversé en seconde période, le Paris Saint-Germain a été battu par Manchester City (1-2) au Parc des Princes ce mercredi lors de la demi-finale aller de la Ligue des Champions. Au micro de RMC Sport, l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino a regretté des détails, qui ont permis aux Citizens de l'emporter.

"Ce sont deux buts concédés sur des détails. Juste avant l'égalisation, on devait marquer un second but et ça change tout. On a très bien joué en première période, on n'a pas réussi à marquer en seconde. Il n'y a pas beaucoup plus à analyser, les détails ont été décisifs. On n'a pas eu l'énergie nécessaire en seconde période, on mettait beaucoup plus de temps à récupérer le ballon, on le perdait trop vite, on a souffert. Je ne vais rien dire de mal sur mes joueurs.

Les efforts ont été fantastiques, ce sont des détails. On n'a pas non plus concédé beaucoup d'occasions. Faire un coup là-bas ? Bien sûr on y croit. On peut faire un truc spécial là-bas, on y croit. Cela ne marchera pas si on n'y croit pas. On va préparer ce match retour", a lancé le technicien argentin.