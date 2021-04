Le football sénégalais a marqué des points en Afrique, avec la qualification historique du Jaraaf de Dakar en quarts de finale de la Coupe de la Caf, ce mercredi. Cet exploit du club de la Médina est le résultat d’une bonne organisation mise en place par les dirigeants, qui démontre d’une certaine maturité de l’une des équipes les plus titrées du Sénégal.

Le Jaraaf de Dakar a créé la sensation, en Coupe de la Confédération africaine de football (Caf) en se qualifiant aux quarts de finale. Les Vert et Blanc de la Médina ont décroché leur ticket de qualification avec la manière, en s’imposant (1-0) face à l’Etoile sportive du Sahel (ESS), ce mercredi au stade Lat Dior de Thiès.

Pourtant, au départ, le club de la Médina ne pouvait, au vu du palmarès prestigieux de ses adversaires, notamment les Tunisiens de l’ESS et du Club sfaxien, prétendre même à un statut d’outsider. Les Sfaxiens sont triples vainqueurs de la Coupe Caf en 2007, 2008 et 2013. Pour sa part, l’Etoile du Sahel est double vainqueur de la Coupe de la Caf, en 2006 et en 2015. La saison précédente, le club de Sousse a atteint les quarts de finale de la Ligue africaine des champions où il a été éliminé par le Wydad Athletic Club de Casablanca (2-0, 0-1).

En considérant ce tableau, le Jaraaf, qui n’avait jamais auparavant atteint ce stade dans aucune compétition africaine, n’avait aucune chance de s’en sortir. Même face au club burkinabé du FC Salitas, les Médinois ne pouvaient avoir la faveur des pronostics. Car cette équipe avait déjà l’expérience de la phase de poules, lors de sa première participation à la Coupe Caf, en 2018-2019. Elle devenait ainsi le premier club du Burkina Faso à se qualifier pour la phase de groupes d'une compétition continentale.

Mais les Sénégalais y ont cru et ont bousculé la hiérarchie dans la poule C, où l’ESS et le Club sfaxien sont donnés favoris. Malgré une entrée en lice ratée face à l’Etoile du Sahel (2-0), les Médinois se sont arrachés lors de leur 2e sortie, pour enregistrer leur premier point dans ce tournoi. Après avoir été mené au score (1-0) par les Sfaxiens au stade Lat Dior, Mamadou Sylla a permis à son équipe d’égaliser (1-1) dans les ultimes instants du match. Ce résultat face à la machine sfaxienne a donné des ailes au défenseur central du Jaraaf et ses coéquipiers. Ces derniers ont pris leur destin en main contre le FC Salitas qu’ils ont battu en aller et retour (2-0, 0-1).

Le parcours du Jaraaf dans cette compétition est allé crescendo. Après une défaite, lors de la 1re journée, les Vert et Blanc de la Médina ont concédé un nul et enchainé trois victoires successives, dont la dernière acquise de haute facture contre l’Etoile sportive du Sahel (1-0). Les représentants du football local sénégalais, en plus d’avoir une attaque réaliste (5 buts en autant de sorties, soit un but par match), ont fait surtout preuve de solidité défensive, la meilleure défense du groupe C avec celle du club de Sfax (3 buts encaissés). Mieux, l’actuel 6e de la Ligue 1 (17 pts) a enchainé trois matches sans concéder le moindre but. Ces statistiques sont également à mettre au compte des bonnes prestations du portier international sénégalais, Pape Seydou Ndiaye (3 clean sheet en 3 sorties successives). C’est aussi le fait d’avoir ‘’un très bon milieu’’, comme l’a souligné le coach du Jaraaf, Cheikh Guèye.

La rançon d’une bonne préparation

Les bons résultats qui ont valu cette qualification historique au Jaraaf, sont l’aboutissement d’un processus qui a nécessité la mise à disposition de moyens. Le club de la Médina a su mettre en place une bonne organisation, qui a abouti à cette ‘’réussite’’, selon son vice-président, coordonnateur du Directoire du football professionnel. ‘’Il a fallu, au niveau du club, qu’on s’organise, qu’on se donne l’ambition de sortir de cette poule et que les joueurs aussi adhèrent à notre conviction’’, a expliqué Youssou Dial après la qualification du Jaraaf. Ce qui a fait la différence, selon lui, c’est la ‘’logistique’’ mise en place. ‘’Le Jaraaf fait d’excellents résultats à l’extérieur, parce que sur le plan logistique, on ne lésine sur rien du tout. Nous essayons de donner des primes de motivation aux joueurs’’.

C’est ainsi que, dit-il, le club se donne les moyens de réussir, en mettant ses joueurs dans ‘’d’excellentes conditions’’. ‘’Nos joueurs sont préparés physiquement et mentalement par rapport à cette compétition. Ils sont souvent en regroupement fermé pour essayer de récupérer des différents efforts qu’ils fournissent. Nous avons réussi à faire une bonne préparation physique en début d’année’’.

En outre, le Jaraaf, soutient le responsable du football professionnel, a attiré les meilleurs joueurs possibles dans son effectif. ‘’Nous avons aussi su faire un bon recrutement et nous avons renforcé tous les secteurs du club. Dans cette équipe, quand je prends Pape Seydou Ndiaye, Mamadou Sylla et Oumar Koné, ce sont des joueurs qui ont de l’expérience. Mais on a aussi mis des jeunes qui ont déjà montré leur talent dans ce championnat, comme Chérif Diallo, qui est un excellent joueur, Pape Abdou Ndiaye, Matar Ndiaye, qui vient de Ndiambour et de Génération Foot. C’est cette symbiose que nous avons réussi à faire entre les anciens et les jeunes joueurs qui, aujourd’hui, fait la réussite du Jaraaf’’.

Même si le club n’avait jamais joué la phase de groupes d’une compétition africaine des clubs, il a un long vécu sur la scène continentale. Cette expérience, même si elle s’est limitée aux tours préliminaires, a sûrement servi aux dirigeants médinois qui ont appris des échecs du passé.

Une émulation pour le foot local

La qualification du Jaraaf n’a pas fait seulement des heureux à la Médina, mais sur toute l’étendue du territoire sénégalais. Cette prouesse des Vert et Blanc a été saluée par tous les acteurs du football, au premier chef desquels se trouve le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF). ‘’C’est de bon augure et ça reste dans la dynamique positive du football sénégalais. Il faut féliciter l’ensemble des joueurs, du staff, le coach Cheikh Guèye, le président Cheikh Seck et l’ensemble de son encadrement et des dirigeants’’, s’est réjoui Augustin Senghor à la fin du match.

Selon le premier vice-président de la Caf, cette qualification du Jaraaf montre que ‘’le football local, en cette année 2021, est en train de se mettre au niveau des autres secteurs du football sénégalais’’.

Cette belle embellie du football local, avec les bons résultats du Jaraaf et de Teungueth FC, qui a réussi à se qualifier en phase de poules de la Ligue africaine des champions (Lac), mettant fin à la très longue traversée du désert des clubs sénégalais en compétitions africaines des clubs, devrait servir de tremplin pour l’avenir. L’aventure africaine des formations sénégalaises a été caractérisée, pendant seize ans, depuis la dernière percée de la Jeanne d’Arc de Dakar en 2004 (demi-finaliste de la Lac), par une élimination précoce de celles-ci.

Les autres clubs sénégalais doivent donc marcher sur les pas du Jaraaf et du TFC, pour que leurs belles prestations de cette saison fassent tache d’huile.

LOUIS GEORGES DIATTA