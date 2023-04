‘’Des affrontements violents entre pêcheurs de Kayar, Guet-Ndar et Mboro ont fait plusieurs blessés. C’est un choc pour nous autres qui, depuis des années, attirons l’attention sur le déclin organisé de la pêche artisanale sur fond de corruption du régime avec les licences de pêche. On sait que des autorisations sont données à des bateaux coréens, espagnols, russes et aujourd’hui chinois pour des espèces, sans respect des conditions de repos et de reproduction.

Les ressources halieutiques sont pillées et même le ‘yaboye’, source de protéines des familles modestes, n’est pas épargné. Le ‘yaboye’ est exporté pour servir d’aliments au saumon européen’’, analyse Mamadou Lamine Diallo dans sa Questekki de ce mardi.

‘’La raréfaction du poisson exacerbe la concurrence entre pêcheurs, c’est la faute à Macky Sall et ses ministres chargés de la Pêche. Le drame de Kayar ne doit plus se reproduire. Les acteurs patriotes responsables doivent prendre le problème à bras le corps, organiser les pêcheurs et mettre l’État devant ses responsabilités dans la surveillance’’, suggère le leader du mouvement Tekki. En outre, ‘’l’exploitation du gaz naturel, on le dit, va diminuer les superficies de pêche traditionnelle et peut aussi accentuer la concurrence pour l’accès aux zones de pêche. Ceci légitime ma demande d’enquête parlementaire sur la pêche artisanale à la suite du plaidoyer de C. Y. Seck en particulier’’, insiste MLD.