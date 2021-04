Tout ce qui contient le mot « ligue » est mal vu en ce moment. Le Times annonce que plusieurs ligues européennes et membres de l’ECA s’apprêtent à lancer une campagne afin de forcer l’UEFA à « abandonner une partie de sa réforme » de la Ligue des champions, adoptée lundi matin. Plusieurs dirigeants souhaitent ainsi voir l’instance européenne retirer les deux places attribuées d’office aux équipes historiques.

En effet, à partir de 2024 deux clubs bien classés au coefficient UEFA seront automatiquement qualifiés pour la compétition, en cas d’échec via leurs championnats respectifs. Le journal britannique précise alors que l’ECA « souhaite profiter de l’absence des 12 équipes parties en Superligue » pour lancer ce projet et également demander l’intégration d’un plus grand nombre de champions nationaux au sein de cette compétition élargie à 36 équipes.

2024 c’est loin, mais tellement proche.