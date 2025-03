Des mesures seront prises pour restreindre les activités de Navétanes à la période des vacances scolaires et de les orienter vers le civisme et la citoyenneté, a indiqué la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture à l’atelier de restitution des travaux sur la réforme de ce secteur, hier, au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose.

La ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture a regroupé, hier, l’ensemble du mouvement Navétanes pour partager les résultats des travaux sur la réforme du secteur. Durant les assises, deux recommandations majeures ont été formulées. Il s’agit de ‘’circonscrire les activités de Navétanes durant la période des vacances scolaires’’ et d’engager le mouvement à orienter ses activités en direction du civisme et de la citoyenneté. Khady Diène Gaye a indiqué que ces deux points seront mis en œuvre ‘’dans les plus brefs délais’’.

C’est le 29 janvier dernier, en Conseil des ministres, que le président de la République avait demandé à la ministre de tutelle d’engager des concertations avec les acteurs du mouvement Navétanes ‘’en vue d’une maîtrise du calendrier des compétitions et surtout de procéder à la réforme du mouvement Navétanes afin de l’ancrer dans le développement du civisme et la promotion d’une citoyenneté constructive’’. Cette exigence du chef de l’État faisait suite au décès du jeune Moustapha Dieng, le 20 janvier dernier, lors d’affrontements à Yeumbeul-Sud, entre supporters de l’ASC Farba et de l’ASC Natangué.

‘’Les travaux ont démarré depuis le 20 février dernier. Plusieurs ateliers ont été tenus avec l’ensemble des parties prenantes, y compris, naturellement, le mouvement Navétanes avec ses différents composants. Des experts ont aussi été associés, des personnes-ressources, sans oublier aussi les techniciens du département ministériel en charge de la Jeunesse, des Sports et de la Culture’’, a expliqué Khady Diène Gaye.

Durant les différents ateliers, plusieurs thèmes ont été traités, notamment favoriser la pratique sportive à travers le mouvement Navétanes en prenant en compte la multidisciplinarité et ne pas se limiter à la seule discipline, qui est le football. Il a aussi été abordé la question de la ‘’promotion et le développement des activités culturelles’’, de même que ‘‘’la problématique de la gouvernance’’ du mouvement Navétanes.

Violence : aveu d’impuissance de l’Oncav

Le ministre s’est réjoui de l’’’engagement manifesté’’ des différentes parties prenantes d’’’’accompagner les plus hautes autorités du pays, pour la mise en œuvre de l’Agenda national de transformation systémique du Sénégal’’. En tant que président de l’Organisme national pour la coordination des activités de vacances (Oncav), Amadou Kane s’est réjoui de l’initiative de la ministre d’engager la réflexion pour une réforme des Navétanes. Il est d’avis que la violence ‘’gangrène’’ les activités de vacances.

Le président de l’Oncav a même avoué son impuissance face à ce fléau, malgré aux multiples tentatives ‘’d’amener une nouvelle réflexion pour trouver des solutions par rapport à ce problème’’. D’ailleurs, la ministre a souligné la participation d’agents du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique qui ont apporté leur expertise pour ‘’permettant d’affiner une stratégie de sécurisation du pays’’.

D’autre part, Amadou Kane s’est aussi prononcé sur la prédominance du football dans leurs activités. Selon lui, l’insuffisance des moyens et des infrastructures est le principal obstacle à la promotion d’autres disciplines sportives dans les Navétanes. ‘’Si aujourd'hui, dans tous les coins du pays, c'est le football seulement qu’on pratique, c'est lié à deux choses : la première, c'est le problème d’infrastructures ; la seconde est liée aux moyens. C’est pourquoi dans les différentes discussions, nous avons fait un focus sur les infrastructures et les moyens’’.

Pour une effectivité des réformes des Navétanes, la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture a évoqué la mise sur pied d’un comité de suivi. ‘’Cela se fera au fur et à mesure que nous évaluerons les différentes propositions qui ont été arrêtées aujourd'hui’’, a fait savoir Khady Diène Gaye.

LOUIS GEORGES DIATTA