La revue régionale du Programme d’amélioration de la qualité, de l’équité et de la transparence du secteur éducation-formation (Paquet-EF) s’est tenue à la gouvernance de Diourbel. L’inspecteur d’académie a saisi l’occasion pour plaider en faveur de l’ouverture de classes de seconde de quatre collèges du département de Diourbel.

La carte scolaire du département de Bambey est plus dense que celle de Diourbel. Là où Bambey compte neuf lycées, le département de Diourbel traine le pas avec trois lycées. Pour combler le gap, Seydou Sy, l’inspecteur d’académie, propose à la tutelle : ‘’Nous sommes dans une dynamique de proposer au ministre de nous autoriser à ouvrir un second cycle dans un collège de la commune. On a envoyé la proposition depuis le mois d’avril.

C’est parce que, cette année, avec le nombre important d’admis au BFEM, il y a eu des difficultés d’accueil dans les lycées. Par exemple, dans la commune de Diourbel, nous avons trois lycées. Les propositions sont déjà faites, depuis le mois d'avril.’’

Ces propositions, si elles sont acceptées, vont permettre l’ouverture de classes de seconde à Ngohé, à Sambé, à Ndoulo et au CEM (ex-CEMT) de la commune de Diourbel.

En 2020, le taux de redoublement global était de 3,1 % : 3,2 % pour les garçons et 3,1 % pour filles. Pour le taux d’abandon, il est de 7,4 %. Egalement, le taux d’abandon des garçons reste plus élevé que celui des filles (6,4 %). En 2020, le taux de redoublement total au moyen secondaire était de 16,9 %. Cependant, il est plus élevé chez les garçons (17,1 %) que chez les filles (16,7 %). Ce taux a légèrement augmenté par rapport à l’année de référence 2019. Il passe de 15,50 % en 2019 à 16,90 % en 2020.

En ce qui concerne les abandons, ils ont fortement diminué, aussi bien chez les garçons, avec un taux de 4 %, que pour les filles, 3,8 %. En effet, en 2020, le taux d’abandon se situait à 3,9 %. Ce taux est nettement meilleur que celui de 2019, l’année de référence, et largement supérieur à l’objectif de 11 % qui était prévu en 2020.

En effet, le redoublement au secondaire est un réel défi. C’est pourquoi des efforts devraient être faits, en vue de réduire ce taux.

Entre 2019 et 2020, le taux d’achèvement est passé de 12 à 15,3 %, soit un gain de 3,3. Ce taux est même supérieur à la valeur cible de 2020 qui était de 13,20 %. Les filles (39,9 %) ont un meilleur taux d’achèvement que les garçons (28,9 %). Le taux de survie est un important indicateur qui permet de mesurer l’efficacité interne du système éducatif, à l’échelle nationale et locale.

En 2020, le taux de survie total, en 3e, se situait à 36 %. Par rapport à l’année de référence, 2019, ce taux a presque doublé, car il était à 15,25 %. Selon le sexe, le taux de survie des filles (37,7 %) est supérieur à celui des garçons (33,7 %). Le taux de redoublement réalisé en 2020 est de 21,5 %. Du reste, ce taux a augmenté. En effet, en 2019, l’année de référence, ce taux était de 19,30 %. Ce résultat est plus élevé que l’objectif prévu qui est de 19 %. Ce qui traduit une contreperformance.

Boucar Aliou Diallo