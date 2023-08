Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, Thibaut Courtois (31 ans, 49 matchs toutes compétitions pour la saison 2022-2023) va manquer plusieurs mois de compétition. Le gardien du Real Madrid a tenu à se montrer rassurant après l'annonce du verdict.

"On ne s’attend jamais à vivre une telle chose, mais il faut maintenant l’accepter et tout faire pour la surmonter et revenir encore plus fort. Merci à tous pour votre énergie, votre amour et vos encouragements, je peux vous assurer que cela me motive à me rétablir le plus vite possible", a indiqué le portier belge sur ses réseaux sociaux. Pour combler l'absence du Diable Rouge, la Maison Blanche pense à David De Gea, libre depuis la fin de son contrat à Manchester United.