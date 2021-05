Eliminé par Chelsea (1-1, 2-0) en demi-finale de la Ligue des Champions, Zinédine Zidane s’est montré lucide après la défaite au retour ce mercredi. L’entraîneur du Real Madrid a reconnu la supériorité des Blues qui auraient pu alourdir le score.

"Ce qui nous a manqué ? C'est surtout qu'ils étaient supérieurs, a réagi le Français sur RMC Sport. Ils ont mérité de gagner. Sur l'ensemble du match, ils ont été plus efficaces, ils ont eu beaucoup d'occasions. On en a eu pour marquer aussi mais on ne l'a pas fait. Ça aurait peut-être changé quelque chose mais je pense que sur l'ensemble des deux matchs, ils ont mérité leur qualification. Ce sont des matchs de haut niveau, il nous a manqué quelque chose."

Deuxième à 2 points de l’Atletico Madrid, le Real va désormais se focaliser sur la course au titre en Liga.