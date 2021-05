La traditionnelle cérémonie de remise du drapeau national à l’équipe nationale de Beach Soccer, s’est déroulée hier, au ministère des Sports. Matar Ba a assigné aux Lions la mission de conserver leur titre continental.

‘‘Nous serons en Arabie saoudite, la semaine prochaine, pour l’organisation des Jeux olympiques. Mais j’écourterai mon séjour pour venir prendre le trophée de Beach Soccer’’, a lancé le ministre des Sports aux joueurs de l’équipe nationale de football de plage. Le Sénégal défendra son titre à la Coupe d’Afrique des nations de la discipline, prévue du 23 au 29 de ce mois à Saly Portudal.

Pour cette compétition, le ministre des Sports n’a pas manqué de pousser son équipe, déjà cinq fois championne d’Afrique, à aller chercher ce 6e titre à domicile. ‘’C’est vrai, nous allons vous tresser des lauriers, mais on va vous investir d’une mission. Nous sommes conscients que c’est possible. Vous avez écrasé des adversaires à 8-0 et 10-0, et je sais que cela va continuer ainsi. Parce que nous allons nous battre à vos côtés. Ce n’est pas une pression négative. Entre autres, vous avez gagné, mais nous ne pouvons pas penser à une défaite”, a déclaré le ministre.

Plusieurs fois sur la plus haute marche du podium africain, sans récolter assez de gloire, Matar Ba a promis aux joueurs d’être reçus par le chef de l’Etat, Macky Sall, en cas de victoire finale, dans cette 11e édition de la Can de Beach Soccer. Un mérite, selon Matar Bâ, qui a magnifié les nombreuses satisfactions apportées par le Beach Soccer au Sénégal.

Il a aussi assuré que la tutelle travaillera en synergie avec la FSF sur les conditions de préparation et de participation du Sénégal dans cette compétition. “Ce n’est pas simplement parce que nous aimons le Beach Soccer, mais vous nous forcez le respect, parce que vous êtes une équipe performante, une équipe disciplinée, qui se bat tous les jours pour un seul objectif : satisfaire le peuple sénégalais”, se glorifie-t-il.

S’adressant au président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, présent à cette cérémonie, le ministre des Sports a demandé que des efforts soient faits pour que la discipline soit jouée partout au Sénégal, afin de faciliter la détection.

La 11e édition de la Coupe d’Afrique des nations de Beach Soccer s’ouvre dimanche prochain 23 mai 2021 à Saly. Elle regroupe huit équipes africaines.

SOKHNA ANTA NDIAYE