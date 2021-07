L’équipe du Sénégal prendra part à la Coupe d’Afrique 2021 de rugby à XV, dénommée Rugby Africa Cup, qui démarre le week-end prochain. Les Lions sont logés dans la poule B, en compagnie de la Zambie et du Kenya, pays hôte de ce groupe. Le Sénégal joue son premier match, samedi, contre la Zambie, à 12 h. Les Zambiens étaient leaders de leur poule devant Madagascar et le Botswana, lors de l’édition précédente.

Dans un communiqué parvenu à ‘’EnQuête’’, la cellule de communication de la Fédération sénégalaise de rugby (FSR) informe du départ de la délégation sénégalaise hier, pour rallier la capitale kényane. ‘’Vingt-cinq joueurs ont été convoqués dont sept locaux. Les expatriés vont rejoindre le groupe ce mercredi’’, a indiqué la même source.

La dernière sortie des Sénégalais contre le Kenya est prévue pour le samedi 10 juillet. Lors de la dernière édition, la sélection sénégalaise a terminé à la dernière place de sa poule, avec deux défaites, derrière l’Algérie (22-18) et la Côte d’Ivoire (25-21).

‘’Ce deuxième tour de la Rugby Africa Cup se joue dans quatre poules de trois équipes chacune dans quatre lieux différents, à savoir la Namibie, le Kenya, l'Ouganda et la Tunisie. Les deux meilleures équipes de chaque poule passeront au troisième et dernier tour de la Rugby Africa Cup, en 2022’’. A l’issue de cette phase de poules, les huit équipes qualifiées joueront les éliminations directes avec les quarts de finale, puis les demi-finales et la ‘’grande finale’’, à l’issue de laquelle ‘’le vainqueur se qualifiera directement pour la Coupe du monde 2023 et le finaliste va participer à un tournoi mondial de repêchage’’.

La dernière édition de 2020 de la Coupe d’Afrique de rugby à XV a été annulée par la Rugby Africa, en raison de la pandémie de Covid-19.

Programme du Sénégal Samedi 3 juillet 2021 12h Sénégal - Kenya Samedi 10 juillet 2021 Zambie - Sénégal (heure à déterminer)

LOUIS GEORGES DIATTA