Séisme Maroc

Le Parti pour l’action citoyenne (PAC) manifeste sa solidarité envers le peuple marocain, suite au récent et dévastateur tremblement de terre qui a touché le Maroc. ‘’Les liens historiques et culturels qui unissent le Sénégal et le Maroc sont indestructibles. En ces moments difficiles, nous tenons à exprimer notre soutien inconditionnel au peuple marocain. Le Sénégal, dans l'esprit de solidarité qui guide nos relations séculaires, se tient aux côtés du Maroc en ces heures sombres’’, indique-t-il dans un communiqué parvenu à notre rédaction. Ainsi, le Pac tient à saluer la force extraordinaire du peuple marocain à faire face à de tels défis.

‘’Au fil de l'histoire, le Maroc a démontré à maintes reprises sa résilience, sa détermination et son unité face à l'adversité et reste convaincu que cette même force intérieure sera la clé de la reconstruction et de la guérison du pays. Nous encourageons tous les citoyens à se mobiliser et à apporter leur aide, quelle qu'elle soit, pour atténuer les souffrances et contribuer à la reconstruction du Maroc.

Nous encourageons par ailleurs l’État du Sénégal à apporter tout soutien logistique et appui nécessaire à ce peuple frère. Ensemble, nous pouvons surmonter cette épreuve et permettre au peuple marocain de se relever, plus fort que jamais’’, indique la formation politique. Le Pac reste convaincu que la résilience et la solidarité du peuple marocain seront les forces motrices qui le guideront vers la reconstruction et la réparation.