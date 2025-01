Sacre film ‘’Demba’’

Le film ‘’Demba’’ du réalisateur sénégalais Mamadou Dia a remporté, mardi, le Grand prix du Nil, à la 14e édition du festival du Cinéma africain de Louxor, en Égypte, une œuvre saluée pour ‘’son audace narrative et son approche novatrice’’, a appris l’APS d’un des membres du jury, le cinéaste sénégalais Moussa Sène Absa.

“’Demba’ a reçu le Grand prix du Nil festival de Louxor. C’est un prix mérité”, a-t-il déclaré dans un entretien téléphonique avec l’APS. Moussa Sène Absa déclare que le film se distingue par “une écriture très osée et dynamique, combinant des éléments innovants tels que des flashbacks automatiques non annoncés, qui témoignent d’une quête de liberté et d’une approche personnelle du récit’’.

“Demba reflète une vérité et une sensibilité qui touchent profondément le spectateur. Ce prix contribuera à booster la carrière du film et à mettre en avant le cinéma sénégalais”, a ajouté le cinéaste. Réagissant à cette récompense, le réalisateur Mamadou Dia considère cette distinction comme un honneur. ‘’’Demba’ décroche ainsi son deuxième trophée sur le continent africain [il a reçu le Tanit de bronze aux JCC en Tunisie, en décembre dernier]. Voir ce film apprécié par le public africain, pour lequel il a été réalisé, est une grande satisfaction”, a-t-il affirmé.

...Il a également exprimé sa gratitude envers l’acteur principal Ben Mamoudou ainsi que l’équipe technique, artistique et la population de Matam, qui ont contribué à la réalisation de ce projet.

‘’Demba‘’ explore des thématiques universelles et profondes, comme le deuil, la résilience et la santé mentale, tout en abordant les tabous liés à l’expression des émotions dans les sociétés africaines. Inspiré de l’expérience personnelle de Mamadou Dia, il raconte l’histoire de Demba, un homme confronté à la solitude et au poids du deuil, alors qu’il s’apprête à prendre sa retraite après trente ans de service dans une mairie de Matam.

Marqué par la disparition de sa femme Awa, il tente de renouer avec son fils Bajjo malgré les tensions qui les éloignent, dans un récit empreint d’authenticité et de simplicité, mais aussi d’une grande intelligence artistique.

Après son succès à Louxor, ‘’Demba’’ sera présenté au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco) prévu du 22 février au 1er mars. Il y sera d’ailleurs le seul film sénégalais en lice pour l’Étalon d’or du Yennenga dans la section long métrage fiction. Mamadou Dia prévoit d’entreprendre une tournée nationale au Sénégal pour partager son film avec les populations locales et encourager un débat sur la santé mentale, un sujet encore tabou dans la société sénégalaise.