Pour les quatre prochaines années (2022-2025), l'ADEPME s'est engagée à accompagner 5 000 PME pour l’intégration de la technologie dans leur travail via le projet "e-PME" des programmes Emploi, transformation économique et relance (Eter) et le Programme d’appui à l’accélération industrielle, à la compétitivité et à l’emploi (PAAICE). C'est dans ce contexte qu’une délégation de l'ADEPME a rencontré les acteurs de développement de Saint-Louis pour échanger sur leurs attentes.

La gouverneure adjointe chargée des affaires administratives, Fatou Makhtar Fall, a présidé, hier, un comité régional de développement (CRD) consacré à l'adoption technologique dans les PME. Une rencontre qui a été une tribune pour les responsables de l'ADEPME d'expliquer les objectifs du projet "e-PME" aux acteurs de développement et opérateurs économiques de la région de Saint-Louis. C’était également une occasion pour eux de recueillir leurs suggestions et connaitre leurs attentes par rapport aux programmes Eter et PAAICE.

Pour le secrétaire général de l'ADEPME, Jean-Marie Diouf, le projet "e-PME" est une belle opportunité pour les entreprises ciblées d’adopter des technologies plus sophistiquées pour le renforcement de leur compétitivité. "L’ADEPME veut accompagner 5 000 PME au plan national, sur les quatre prochaines années, à travers les technologies nouvelles. Tous les besoins des entreprises peuvent être pris en compte par l’ADEPME, mais surtout les entreprises qui bénéficient des prêts de l'État et qui souhaitent renforcer leur compétitivité. Pour encourager l'entrepreneuriat féminin, 30 % des bénéficiaires de nos projets seront des femmes", a soutenu Jean-Marie Diouf. Avant de rassurer les opérateurs économiques de Saint-Louis que le seul critère pour pouvoir bénéficier du programme est l'existence d'activités, qu’elle soit formelle ou informelle.

Raison pour laquelle Fatou Makhtar Fall a profité de la rencontre pour inciter les acteurs de développement à adhérer au projet afin d'en tirer le maximum de profit. "Saint-Louis dispose d’énormes potentialités économiques dans les domaines de l’agriculture, de la pêche et de l’élevage. Donc, les opérateurs économiques doivent profiter de cet accompagnement de l’ADEPME pour relancer et moderniser leurs activités", a-t-il signalé au sortir du CRD spécial.

Il faut signaler que pour impacter 5 000 PME sur tout le territoire national, le programme Eter est financé par la Banque mondiale à hauteur de 24 millions US dollars et un financement complémentaire de la Banque africaine de développement.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS