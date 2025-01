Saisie de chanvre indien

Suite à une dénonciation d’une personne désirant garder l’anonymat de ce que son frère, un certain D. Ba, âgé environ une trentaine d’années, s’adonne activement à la vente de chanvre indien à Rufisque, ordre a été donné aux éléments de la brigade de recherches du commissariat central de Rufisque de se rendre sur les lieux indiqués aux fins de constatation et au besoin d’interpeller le mis en cause.

Sur les lieux, renseignent nos sources, le suspect en question, ayant flairé la présence des éléments de la brigade de recherches, a pris la clef des champs. Seulement, la fouille minutieuse de l’endroit qui lui servait de dépôt pour le ravitaillement a permis aux éléments de découvrir un kilogramme de chanvre indien et 25 cornets de la même drogue.

Puis la fouille systématique de la chambre du mis en cause a permis également aux éléments de découvrir sa cachette où ce dernier avait soigneusement dissimulé les recettes des revenus de la vente illicite de l’’’herbe qui tue’’. Il s’agit de la somme de 355 000 F CFA répartis en coupures de 31 billets de 10 000 F CFA, trois billets de 5000 F CFA, deux billets de 2 000 F CFA et 26 billets de 1 000 F CFA.