L’Académie Génération Foot a baptisé la salle de conférence du stade Djibril Diagne au nom de feu Mamadou Salif Diallo, journaliste de l’Agence de presse sénégalaise (APS), décédé le 31 octobre 2022. Ce geste, comme l’a déclaré le président fondateur de GF, Mady Touré, vise à rendre hommage à un professionnel ‘’hors pair et émérite’’. ‘’Je suis vraiment très touché. Salif Diallo, ce sont trois mots réunis : humilité, personnalité et intégrité’’, a-t-il témoigné, en présence de la veuve de l’ancien chef du service des sports à l’APS.

‘’Je rends grâce à Dieu qui nous a permis d’être ici, pour cet acte symbolique et salutaire. Salif, tout le monde reconnaît son tallent et son professionnalisme’’, a salué Boury Sock, accompagnée de ses enfants et autres membres de la famille dont le frère du défunt. Cette cérémonie a enregistré la présence de nombreux journalistes dont l’ancien directeur de l’APS et président d’honneur de l’Association nationale de la presse sportive (ANPS), Mamadou Koumé. Au-delà de la personne de feu Salif Diallo, c’est toute la presse sportive qui est honoré par l’initiative du président de Génération Foot. C’est dans ce sens que le président de l’ANPS, Abdoulaye Thiam, à Mady Touré : ‘’C’est une reconnaissance éternelle que la presse sportive vous doit’’.