A quelques jours de la finale de la Coupe du maire de Dakar, prévue ce samedi entre l’ASC Ville de Dakar et le Duc, la Ligue de basket de Dakar a pris les devants pour prévenir les scènes de violence qui ont émaillé les précédentes éditions, par la tenue d’une réunion présidée par le sous-préfet de Grand-Dakar, en présence des autorités de la sécurité et de la santé publique.

Les scènes de violence, notamment à l’occasion des finales de basket, avaient fini par faire partie de l’ambiance au stadium Marius. On se rappelle les finales inachevées du National 1 masculin des saisons 2017-2018 et 2018-2019, entre le Duc et l’AS Douanes, à cause des projectiles des supporters des deux camps sur le parquet. Les deux équipes ont reproduit le même scénario lors de la dernière finale de la Coupe du maire de Dakar, en 2019.

Ces actes d’agression ne se limitent pas seulement dans l’enceinte du stadium, mais se prolongent également dans les alentours. ‘’Nous savons qu’après les finales, les riverains ont tellement peur’’, a rappelé le président de la Ligue de Dakar de basketball, Samba Guèye.

C’est pour prévenir de tels désagréments que la nouvelle équipe dirigeante de la balle orange dakaroise a pris l’initiative d’organiser une rencontre, avec le comité locale de développement, dirigée, hier, par le sous-préfet de Grand-Dakar, Mamadou Mbacké Fall.

Pour réussir la première organisation de leur mandat d’une finale de la compétition dotée du trophée de l’édile de la ville de Dakar, prévue samedi prochain entre les équipes féminines du Dakar université club (Duc) et de l’ASC Ville de Dakar, Samba Guèye et ses collaborateurs ont jugé nécessaire d’y associer les autorités locales. ‘’Avec la commission chargée des relations avec les institutions, on a jugé nécessaire d’aller voir les autorités de la place pour réfléchir sur comment faire pour organiser notre finale dans de bonnes conditions’’, a-t-il déclaré.

Selon lui, pour avoir une bonne fête du basket, il faut ‘’travailler ensemble pour une bonne organisation’’. Ainsi, la rencontre avec le sous-préfet a rassemblé, en plus des membres du bureau de la ligue, les commissaires de police de Grand-Dakar, de Dieuppeul et des HLM. Il y avait également le chef de la 12e compagnie d’incendie et d’instruction de Dieuppeul et des éléments de la Croix-Rouge.

‘’En plus des mesures habituelles de la fédération, elles (les autorités de la police et de secours présentes à la réunion) ont pris l’engagement de voir avec leur hiérarchie pour augmenter de façon considérable la sécurité au niveau du stadium, faire venir plus d’éléments des sapeurs-pompiers, la Croix-Rouge aussi’’, a indiqué Samba Guèye.

En plus des autorités locales, la ligue a opté pour une démarche inclusive, en se rapprochant des comités et des supporters qui sont souvent à l’origine des scènes de violence sur les gradins. ‘’Je salue l’engagement des présidents des comités de supporters. J’ai déjà discuté avec eux. On a réparti l’emplacement des supporters dans les tribunes, le jour de la finale. D’ailleurs, on a une réunion avec eux mercredi (aujourd’hui) pour voir les dispositions pratiques’’, a déclaré le président de la ligue.

Ce dernier a aussi indiqué que les présidents de l’ASC Ville de Dakar et du Duc ont invité leurs supporters respectifs à faire preuve d’esprit de fair-play, le jour de la finale.

Concernant les dispositions à prendre en cette période marquée par la pandémie de Covid-19, Samba Guèye a assuré que la ‘’communication par rapport à cette situation sanitaire va continuer’’. Par ailleurs, dit-il, il leur a été recommandé ‘’au moins d’avoir des volontaires qui seront au niveau des tribunes pour distribuer les masques et du gel’’.

La finale masculine Duc-AS Douanes reportée

Contrairement aux années précédentes, cette saison, les finales de la Coupe du maire de Dakar se joueront séparément. En dames, l’ASC Ville de Dakar affronte le tenant du titre, le Duc, samedi prochain. Alors que l’affiche masculine Duc-AS Douanes est reportée à une date ultérieure.

Selon le président de la ligue de Dakar, l’équipe douanière, qui compte trois joueurs et leur coach Mamadou Guèye ‘’Pabi’’ dans l’équipe nationale masculine qui prépare le tournoi qualificatif olympique, a demandé le report de son match.

‘’La Douane nous a saisi officiellement hier (lundi), pour demander un report de la finale’’, a informé Samba Guèye. D’ailleurs, l’ancien chargé du marketing et de la communication de la Fédération sénégalaise de basket semble se réjouir de cette situation. ‘’C’était aussi mon souhait. Quand je suis arrivé à la tête de la ligue, j’avais dit que c’est lourd d’organiser deux finales le même jour. Au retour des joueurs de la Douane également, on aura une autre finale. Et je disais à mes collègues pourquoi pas à Dakar Arena’’.

