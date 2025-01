À dix-sept jours du coup d’envoi de la 8e édition du Championnat d’Afrique des nations (Chan) de football prévue du 1er au 28 février 2025 au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, le sélectionneur national et ses joueurs sont en pleine préparation. Dans un entretien accordé à cafonline.com, Souleymane Diallo a assuré du bon état d’esprit et des bonnes dispositions dans lesquels se trouve son équipe.

Le Sénégal va remettre en jeu son titre de champion d’Afrique à l’occasion de la huitième édition du Championnat d’Afrique des nations de football (Chan). Les Lions locaux vont défendre leur couronne au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, du 1er au 28 février 2025. Comme le Maroc en 2018 et en 2020, le Sénégal ambitionne de réaliser le back-to-back en Afrique de l’Est.

Successeur de Pape Thiaw, qui a conduit l’équipe locale au titre africain lors du Chan-2022 en Algérie, Souleymane Diallo est chargé de mener à bien cette mission de défense du sacre continental. L’entraineur s’est prononcé sur la préparation de son équipe pour la compétition dans un entretien avec cafonline.com.

Selon lui, tout se passe ‘’dans l'ensemble très bien’’. ‘’Le plan programme qu’on a établi est en train de se dérouler normalement. Là, on est à notre quatorzième semaine, plus exactement, les phases de préparation des éliminatoires y comprises. À partir du lundi 13 janvier, on va prendre les garçons en regroupement fermé. Nous allons y rester jusqu’au départ pour la compétition. On a vu un camp d’entraînement dans un pays limitrophe des trois pays organisateurs’’.

La tâche est loin de paraitre facile et le technicien prend la pleine mesure de son ampleur. D’autant plus que, comme il l’a indiqué, ‘’en Afrique, aujourd'hui, toutes les équipes travaillent’’. Néanmoins, l’ancien coach de Teungueth FC n’en perd pas le moral. ‘’J’ai un très bon état d'esprit dans l’ensemble. Je pense que les garçons sont conscients de l’enjeu de cette compétition, mais il ne faut pas mettre devant l’enjeu de la compétition. Pour moi, le plus important, c’est le jeu d’abord, c’est la compétition elle-même. Il faudra l’aborder avec un très bon état d’esprit, une très bonne mentalité, mais surtout une mentalité africaine qui consiste à être d'abord serein, à identifier les obstacles pour pouvoir bien les aborder’’, a-t-il assuré.

Pour lui, le fait de se présenter au Chan avec le statut de tenant du titre n’est pas si pesant que ça. ‘’Non, pas de pression ! J'ai l'habitude de le dire. La pression, elle est importante dans toutes choses. Le plus important, il faut d'abord identifier la source de la pression. Si vous identifiez la source de la pression et vous identifiez la nature de la pression, pour moi, en ce moment, il n'y a plus de pression, mais il y a une prise de conscience de la situation’’.

Souleymane Diallo va mener l’équipe du Sénégal avec un effectif quasiment renouvelé. Sur l’ensemble du groupe qui était avec Pape Thiaw en 2022, seuls deux joueurs sont présents. Il s’agit de Serigne Koïta et Abdoulaye Dieng. Le plus important, a-t-il souligné, c’est d’‘’aborder cette compétition de la meilleure des manières, tout en n’occultant pas notre manteau de champion d'Afrique. Au contraire, cette prise de conscience de notre manteau de champion d'Afrique nous pousse à avoir une démarche beaucoup plus prudente, une démarche beaucoup plus sereine’’.

De plus, ce sera sa première expérience internationale en tant que coach principal d’une sélection nationale. Mais le coach Diallo ne semble pas faire de distinction entre une expérience en tant qu’entraineur adjoint et entraineur principal. ‘’Je pense qu’aujourd'hui, j’ai une petite expérience africaine. Cette expérience panafricaine nous servira de support pour pouvoir aborder cette compétition. J'ai l'opportunité de faire plusieurs compétitions africaines et mondiales. Trois Coupes du monde juniors, trois Coupes d’Afrique juniors, deux Jeux africains. Je pense que nous allons nous baser sur ces expériences-là, sur ces compétitions africaines, pour pouvoir aborder de la façon la plus sereine possible cette compétition’’.

