Le Festival international du film documentaire de Saint-Louis est un rendez-vous public et professionnel organisé par Sunuy Films (Sénégal) et Krysalide Diffusion (France). Saint-Louis’Docs est un espace de partage et de découvertes d’œuvres documentaires d’auteurs africains et de cinéastes du reste du monde ayant tourné en Afrique. Ce festival va réunir plus de 40 films documentaires, des projections débats, causeries et rencontres professionnelles. L’invité d’honneur de cette édition est le réalisateur Alassane Diago qui a réalisé trois films. Le dernier, qui était en compétition au dernier Fespaco, y sera projeté.

Le coordonnateur général de St-Louis’Docs, le producteur Souleymane Kébé, dévoile les lignes de ce festival avec une innovation comme le forum de productions. ‘’Il y aura la programmation des films en compétition en court, moyen et long métrage. Il y aura un panorama qui va mettre juste des films documentaires sénégalais. Nous aurons un forum de production qui va permettre de réunir à Saint-Louis les professionnels du cinéma, notamment des producteurs, des diffuseurs, pour permettre à ces jeunes auteurs de fixer leurs projets et trouver des producteurs.

Ça sera la première fois qu’on le fait au Saint-Louis festival. La création de ce forum répond à un besoin en rapport avec l’environnement documentaire, de permettre à des auteurs de pouvoir accéder facilement à des producteurs, de pouvoir créer un dialogue’’, a-t-il expliqué.

...Tous ces professionnels de tous les secteurs vont parler documentaire. ‘’Qu’est-ce qu’on peut faire pour permettre à ce secteur de se développer ? Comment peut-on faire pour permettre aux auteurs de faire des films ? Comment diffuser ces films ? Les films doivent-ils être regardés ? Il y a plusieurs films documentaires sénégalais qui ne sont pas encore regardés par les Sénégalais’’, annonce-t-il. Pour le producteur, ça sera l’occasion de trouver les failles, de permettre aux cinéastes qui travaillent dans le secteur du documentaire de vivre de leur art, de montrer leurs œuvres. Cependant, le coordonnateur général n'a pas manqué de dévoiler les difficultés liées à l’organisation avec un manque d’appui financier et invite la ville de Saint-Louis à mettre la main à la poche. ‘’La ville de Saint-Louis nous accompagne dans la logistique comme dans l’organisation. Mais on n’a pas d’appui financier de la ville. Un festival de ce genre n’a pas beaucoup d’argent. On a une ambition d’en faire un festival africain de film documentaire, de faire du Sénégal le pays du documentaire et Saint-Louis la capitale. Pour ça, on a besoin d’appui. Les seuls partenaires que nous avons sont fixes, mais n’ont pas beaucoup d’argent. Il faut que les gens donnent au documentaire sa juste valeur’’, a dit M. Kébé. Par ailleurs, il est indiqué que le réalisateur Moussa Sène Absa sera le président du jury de ce festival.