Dix startups au potentiel énorme ont été présentées, hier, lors de la journée de clôture de la quatrième cohorte du programme d'accélérateur mis en place par SBC AfriTech (Asip). Parmi elles, figure KoriPass, la seule startup sénégalaise de cette cohorte. Il s’agit d’un système de paiement innovant qui ne nécessite pas de smartphone ou d'Internet.

La journée des démonstrations marquant la fin officielle de la quatrième cohorte du programme d'accélérateur mis en place par SBC AfriTech, a permis de découvrir des startups formant l'écosystème technologique ‘’le plus dynamique du continent africain’’. Il s’agit de 10 startups au potentiel extraordinaire qui ont été choisies pour l'accélérateur de l'Asip, lors des journées de sélection finale, en octobre 2023. Elles ont été choisies parmi les 1 800 candidatures provenant de 52 pays. Puis, elles ont bénéficié, entre autres, de centaines d'heures de contenus, y compris la plateforme Accelerator Squared. Ces 10 startups africaines représentent certaines des entreprises et des technologies les plus innovantes dans les domaines de la santé numérique, des technologies propres, des technologies financières et des technologies agricoles, etc., d'après Marie Kane de Startupbootcamp AfriTech, premier accélérateur de startups panafricain.

Parmi elles, il y a KoriPass, la seule startup qui a représenté le Sénégal cette année. Il s’agit d’un nouveau moyen de paiement qui utilise la technologie NFC sans contact et sans avoir besoin d’Internet ni de téléphone portable. Son utilisation devrait permettre d’accélérer les transactions, gérer les problèmes de monnaie et réduire de manière significative les temps d'attente dans de nombreux secteurs où l'argent liquide est très présent, tels que les transports et le petit commerce.

Cofondateur de la startup KoriTech, Hamidou Ba confie : ‘’Nous cherchons à entrer dans le secteur du transport. On veut voir les gens du Cetud et de Dakar Mobilité. Parce qu’avec le BRT, par exemple, ça peut être très pratique. Il y a des discussions qui sont en cours. On est entré pour préparer un partenariat qu’on pourra leur proposer et voir dans quelle mesure nous pouvons collaborer avec eux.’’

À la question de savoir s’il y a des difficultés pour l'accès au marché, il rétorque : ‘’Le Sénégal est l’un des marchés les plus compétitifs d’Afrique, notamment en matière de fintech. Il y a de gros acteurs, notamment Wave. Ils ont cassé les prix jusqu’à 1 %, ce qui est très difficile pour les nouveaux entrants. Il y a également Orange qui est une grosse multinationale. Donc, nous les petits acteurs, on essaie de se battre. Ce n’est pas facile, mais en apportant des innovations et en ajoutant de la valeur ajoutée, des nouveaux services à nos marchands, je pense qu’il y a de fortes chances qu’on puisse s’établir sur le marché.’’

La force de ce produit réside dans le fait qu'il est conçu pour être mis à l'échelle, car il ne nécessite pas de smartphone ou d'Internet, ce qui constitue un obstacle dans la plupart des pays francophones. Actuellement, il a déjà pénétré le marché. ‘’Nous avons un partenariat avec des boulangers. La startup s'est déjà déployée dans plusieurs boulangeries à Dakar. Nous avons plus de 3 000 utilisateurs et près de 50 marchands. Nous nous sommes également rapprochés des boutiquiers de quartiers’’, a expliqué Hamidou Kane.

Son objectif est que chaque membre de la famille puisse créer un compte et disposer d'une puce NFC. ‘’Tout le monde peut en disposer à la maison (ménagère, gardien, enfants, etc.) pour effectuer des achats dans les magasins ou les boulangeries sans avoir besoin de téléphone ou d'Internet’’, a-t-il insisté.

L'entreprise KoriPass a remporté le premier prix du Salon des startups 4.0 Afritech Startup Competition en 2022 et a été parmi les huit finalistes du Ecobank Fintech Challenge 2023.

Télémédecine et télédiagnostic…

Dans le domaine de la médecine, l’on peut noter LyfPlus. Il s'agit d'un fournisseur de télémédecine et de télédiagnostic qui propose des services médicaux abordables et pratiques, par le biais de sa plateforme propriétaire, en collaboration avec des médecins spécialistes et des établissements de santé partenaires. La plateforme LyfPlus propose des consultations médicales en ligne, des examens médicaux et des ordonnances électroniques. Elle offre aux patients un accès instantané et qui se veut pratique à des services médicaux essentiels.

Pour sa part, la startup Betapawa construit des pods solaires équipés d'un IoT, afin de fournir des solutions énergétiques durables et une connectivité, et d'autonomiser les communautés mal desservies. Ces nacelles serviront de centre multifonctionnel offrant divers services, notamment l'accès à l'électricité, la connectivité Internet, les services financiers, l'éducation et l'aide aux soins de santé.

De son côté, Munakyalo Agrofresh évolue dans le domaine agricole. Elle fournit des stations frigorifiques à énergie solaire aux petits exploitants agricoles en Ouganda. "Ces stations, explique-t-on, prolongent la durée de conservation des produits périssables de deux jours à trois semaines, ce qui permet d'éviter 80 % de pertes alimentaires et donne aux agriculteurs plus de temps pour rechercher des acheteurs offrant de meilleurs prix pour leurs produits’’.

Selon nos informations, la startup a réussi à mobiliser plus de 5 000 agriculteurs et a acquis plus de 3 000 clients payants pour leurs produits. Munakyalo regroupe et vend également des fruits et légumes frais, ce qui permet aux agriculteurs d'accéder aux marchés et d'augmenter leurs revenus.

Edusko fait partie des startups de cette quatrième cohorte. Le fondateur est parti du principe selon lequel ‘’plus d'un milliard d'enfants naîtront au cours des trois prochaines décennies en Afrique subsaharienne’’. Dans le même ordre d'idées, ‘’le reste du monde dépendra de l'Afrique pour ses talents’’.

Cependant, explique-t-on, ‘’des millions de parents africains ne sont pas en mesure d'offrir une éducation de qualité à ces futurs talents, en raison des mauvais résultats d'apprentissage dans les écoles publiques, alors que l'alternative d'une meilleure éducation dans les écoles privées n'est pas abordable’’.

Edusko met en relation les enfants africains avec les bonnes écoles privées, de la maternelle à la terminale, et finance leur éducation de manière abordable. La startup nigériane a répertorié plus de 8 000 écoles privées, de la maternelle à la terminale au Nigeria, a généré plus de 400 000 dollars de revenus avec une marge de plus de 70 % et a été classée parmi les 50 meilleures startups EdTech d'Afrique par Holon IQ en 2022.

BABACAR SY SEYE