Film d’action et d’aventure produit par New Line Cinéma, ‘’Black Adam’’ est à la tête du classement au box-office. Entouré de Pierce Brosnan, Aldis Hodge, Noah Centineo, Sarah Shahi et Marwan Kenzari, Dwayne Johnson est à l’affiche dans ce premier long métrage consacré à un super héros de l’univers DC réalisé par Jaume Collet-Serra. Anti-héros, ‘’il peut détruire le monde, mais il peut aussi le sauver’’. Il donne la réplique à l'ex-agent 007 Pierce Brosnan, Sarah Shahi (‘’Person of Interest’’) et Viola Davis (‘’The Woman King’’, ‘’Suicide Squad’’, ‘’Murder’’).

Sorti exclusivement au cinéma, il y a deux semaines et distribué dans le monde entier par Warner Bros. Pictures, le long métrage ‘’Black Adam’’ signe un succès précieux. Ce film d’action et d’aventure dans lequel Dwayne Johnson incarne l'anti-héros Black Adam, est à la tête du classement au box-office. En une semaine seulement, il a totalisé 713 308 entrées, s’offrant aussi la meilleure moyenne par séance du top 20. Il a ainsi devancé ‘’Novembre’’ de Cédric Jimenez qui a réuni 373 241 entrées en trois semaines.

Cette réussite peut s’expliquer par le fait que Collet-Serra signe la mise en scène sur un scénario d’Adam Sztykiel et Rory Haines & Sohrab Noshirvani, et une histoire originale d’Adam Sztykiel et Rory Haines et Sohrab Noshirvani, d’après les personnages de l’univers DC. Le personnage Black Adam est un anti-héros de l'univers DC Comics créé en 1945 par Otto Binder et C. C. Beck. Ennemi juré du super héros Shazam, sa personnalité oscille entre le bien et le mal. Il a reçu des pouvoirs de six dieux égyptiens qui font de lui l'un des êtres les plus puissants de l'univers. Libéré de sa tombe après près de cinq millénaires d’emprisonnement, il s’engage à instaurer sa propre justice dans le monde moderne, bouleversé et hostile.

En effet, sa seule conception de la justice, née de sa colère, est remise en cause par des héros d’aujourd’hui qui composent la Justice Society – le Dr Fate, Atom Smasher et Cyclone.

Dwayne Johnson donne la réplique à Aldis Hodge (‘’City on a Hill’’, ‘’One Night in Miami’’) dans le rôle de Hawkman, Noah Centineo (‘’À tous les garçons : pour toujours et à jamais’’) dans celui d’Atom Smasher, Sarah Shahi (‘’Sex/Life’’, ‘’Rush Hour 3’’) dans celui d’Adrianna, Marwan Kenzari (‘’Le crime de l’orient express’’, ‘’La momie’’) dans celui d’Ishmael, Quintessa Swindell (‘’Voyagers’’, Trinkets) dans celui de Cyclone, Bodhi Sabongui (‘’A Million Little Things’’) dans celui d’Amon et Pierce Brosnan (les sagas ‘’Mamma Mia !’’ et ‘’James Bond’’) dans celui du Dr Fate.

Le film est produit par Beau Flynn, Dwayne Johnson, Hiram Garcia, Dany Garcia, Richard Brener, Walter Hamada, Dave Neustadter, Chris Pan, Eric McLeod, Geoff Johns et Scott Sheldon.

BABACAR SY SEYE