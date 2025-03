Le Sénégal regorge de talents un peu partout en Europe, surtout en Ligue 1. Malgré une saison compliquée jusqu'à présent, les Havrais peuvent compter sur un Lion de 24 ans pour se maintenir dans l'élite : Issa Soumaré.

À dix journées de la fin du championnat, Le Havre Athletic Club lutte pour son maintien en Ligue 1. Longtemps cantonné à la zone rouge de la relégation, le plus vieux club professionnel de France se positionne désormais comme barragiste, à deux points du Stade de Reims (15e), grâce à sa victoire arrachée ce week-end contre le RC Lens (4-3). Ce succès porte la marque d'un Sénégalais : Issa Soumaré. Après avoir été menés 2-0 avant la 20e mn, l'ailier de 24 ans a sonné la révolte des siens en réduisant le score à la 28e mn, sur une frappe des 25 m. Il est à nouveau décisif cinq minutes plus tard, avec une passe décisive. Soumaré sert de la tête André Ayew, qui remet les deux équipes à égalité. Les Lensois reprennent l'avantage au retour des vestiaires (48e mn).

Cependant, les Havrais réussissent à égaliser, grâce à Josué Casimir et inscrivent le quatrième but pour s'imposer après un match haletant.

Avec un but et une passe décisive, Issa Soumaré est élu Homme du match. Lors des quatre dernières rencontres, l'ailier sénégalais est de loin le joueur le plus important et décisif du Havre, étant impliqué dans cinq buts (3 buts et 2 passes décisives). Avant cette performance contre le RC Lens, Issa a également porté les Havrais lors de la victoire contre Lille (2-1) le 8 février dernier, dans le cadre de la 21e journée. L'ancien joueur de l'AJ Auxerre délivre également une passe décisive pour l'ouverture du score havraise et inscrit le but du break. Le Sénégalais reçoit le titre de Meilleur joueur havrais du mois de février. Ses prestations remarquables coïncident avec une phase plutôt positive pour les hommes de Didier Digard.

En course pour le maintien, Le Havre compte sur un Issa Soumaré à ce niveau de performance pour disputer une troisième saison consécutive en Ligue 1.

Le fruit de la persévérance

Arrivé au club bourguignon en juillet 2023, en provenance du club belge de Beerschot VA, Issa Soumaré ne parvient pas à s'y imposer (seulement 3 titularisations lors de la phase aller du championnat). Les dirigeants décident de l'envoyer en prêt en janvier 2024 au Havre. Il est régulièrement utilisé en sortie de banc et participe au titre de champion de Ligue 2 du club (4 titularisations en 17 rencontres). Bien qu'Issa ne réussisse pas à être décisif avec le club, le fait d'avoir enchaîné les entrées en jeu (29 minutes en moyenne) suffit au Havre pour l'intégrer dans l'effectif pour la saison 2024-2025.

L'ailier démarre la saison comme remplaçant, étant arrivé blessé. Petit à petit, il entre dans les plans de Didier Digard. Il multiplie les minutes et les bonnes prestations. Il inscrit son premier but en Ligue 1 lors de la 21e journée contre Lille et, depuis, enchaîne les titularisations. Pour la première fois, il dispute trois matchs consécutifs en intégralité. Après quatre saisons entre la Ligue 2 et en National du côté de l'US Orléans et de l'US Quevilly-Rouen, Issa parvient à trouver sa place dans un club de l'élite et est prêt à exploiter tout son potentiel entrevu lors de ses premières années au Sénégal.

La sélection A se rapproche

À Génération Foot, tous les chemins ne mènent pas au FC Metz. La preuve par Issa Soumaré. Passé par les catégories jeunes des HLM de Dakar avant d'intégrer le centre de formation de Mady Touré, il est un pur produit de la formation sénégalaise. Inconnu du grand public jusqu'à cette saison, le natif de Podor fait partie des nombreux talents sénégalais passés par le centre de Deni Biram Ndao.

Mais contrairement à Sadio Mané, Ismaila Sarr, Pape Matar Sarr ou Lamine Camara, le joueur de 24 ans ne passe pas par le club de la Moselle pour effectuer ses premiers pas en Europe. Pas forcément considéré comme un crack à ses débuts (aucune sélection en U20 ou en espoir), l'ancien international U17 (1 sélection pour 1 but) explose après plusieurs années dans des divisions inférieures.

Depuis ce mois de février, il s'est donné le droit de partager, à court terme, la sélection A avec eux. Par son profil, il est celui qui peut se positionner comme un probable remplaçant de Sadio Mané sur le côté gauche de l'attaque. Avec un profil totalement différent de celui du n°10 sénégalais, Issa apporte une autre solution avec ses qualités et permet à Pape Thiaw de compter sur un nouvel ailier de métier sur le couloir gauche.

Ailier inversé de 1m82, le Havrais dispose d'une bonne pointe de vitesse et d'une bonne détente, ce qui lui permet de remporter de nombreux duels aériens (62 %). Il possède également une bonne qualité de frappe et un sens du but aiguisé.

À bientôt 33 ans, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale du Sénégal demeure le seul ailier gauche de haut niveau dans la Tanière. Issa Soumaré remplit largement les critères pour être un éminent successeur.

Par Mamadou KANE