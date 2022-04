La succession de la France est ouverte. Les Lions ont hérité, hier, d’une poule jouable et n’auront pas à se présenter en victimes expiatoires à ce Mondial-2022 qui arrive très vite. Dans une poule A ouverte, la bande à Sadio Mané aura son mot à dire.

C’est d’un œil attentif que la forte délégation de la Fédération sénégalaise de football (FSF), conduite par son président, Me Augustin Senghor, a suivi, hier, le tirage au sort de la phase de poules, au Palais des Congrès de Doha, capitale du Qatar. Sans doute soulagés d’avoir évité les mastodontes du football mondial, les membres de la délégation n’en ont rien laissé paraître.

Réagissant au tirage au sort, Me Augustin Senghor s’est montré prudent. ‘’Je pense que c’est un tirage dont on peut dire qu’il n’est pas facile. Ce n'est pas un groupe facile. On un grand pays européen, on a aussi le pays hôte. Mais je pense que le Sénégal est un pays qui aime relever les challenges’’. Ainsi, dit-il : ‘’Nous sommes en Coupe du monde pour jouer à fond tous les coups, pas pour faire de la figuration. Nous avons l’équipe pour prendre le train des phases à élimination directe et ce sera le premier objectif, sortir de ce groupe. Et se fixer un objectif match par match et aller le plus loin possible. Nous avons nos chances, nous croyons en nos forces, en notre équipe…’’

Même son de cloche chez Abdoulaye Sow, premier vice-président de la FSF, ministre de l’Urbanisme, de l’Hygiène publique et du Logement, et président de la Ligue de football amateur. ‘’Je considère, dit-il, que tous les tirages sont ce qu’ils sont. Il n’y a pas de petites équipes, quand on arrive à ce niveau de la compétition mondiale. Il faut mettre tous les atouts de notre côté, respecter tous les adversaires et passer. J’ai ma philosophie, je pense que toutes les 32 équipes se valent, il va falloir jouer crânement nos chances.’’

Donc, pour le Sénégal, ce sera le groupe A, avec le pays hôte du Mondial-2022, le Qatar. Il faut le dire, cela aurait pu être pire, au vu des autres clients dans les chapeaux 1, 2 et 4. Ainsi, les Lions affronteront l’Equateur, les Pays-Bas et le pays hôte. Qui, il faut le dire, était l’équipe la plus faible du chapeau 1. Quand on sait que les Lions auraient pu tomber sur le Brésil, la Belgique, la France, l’Argentine, l’Angleterre, l’Espagne ou encore le Portugal. Mais cela ne sera certainement pas une mince affaire. Car, c’est toujours compliqué de jouer le pays organisateur qui sera la grande inconnue (voir ci-contre).

Pays-Bas, le favori de la poule

Ensuite, les deux autres équipes de la poule sont de sacrés clients. Les Hollandais reprennent du poil de la bête avec leur nouveau sélecteur Louis Van Gaal, après le douloureux intermède Frank de Boer qui a eu un magistère compliqué dont le point d’orgue a été la piteuse élimination des Pays-Bas en quarts de finale de l'Euro-2020.

Mais entre 2018 et 2020, avant de prendre le poste à Barcelone, en août 2020, Ronald Koeman avait réussi à faire des Oranges une redoutable machine de guerre. Louis van Gaal, qui revient à la tête de la sélection pour la troisième fois - après 2000-2001 et 2012-2014 - a réussi, depuis quelques mois, à rallumer la flamme. Il dispose d’un groupe de joueurs talentueux qui allient expérience et jeunesse.

Outre le roc Virgil van Dijk, les Bataves disposent dans leurs rangs de quelques-uns des meilleurs joueurs de la planète. Matthijs de Ligt, défenseur de la Juventus de Turin, Memphis Depay et Frenkie de Jong de Barcelone, et encore Georginio Wijnaldum du PSG seront les fers de lance de la sélection. Van Gaal, qui avait mené les Oranjes jusqu'à la 3e place du mondial-2014, sait aussi compter sur les jeunes. Depuis son retour sur le banc, il a lancé, entre autres, le jeune Justin Bijlow (23 ans, Feyenoord) dans les cages, Cody Gakpo (22 ans/PSV), Owen Wijndal (21 ans/AZ Alkmaar), Jurriën Timber (20 ans/Ajax Amsterdam), Joël Drommel (24 ans/PSV), Noa Lang (22 ans/Bruges). Il y a aussi les jeunes un peu plus confirmés comme Denzel Dumfries, le latéral de l’Inter Milan, et l’attaquant de 24 ans de Tottenham, Steven Bergwijn.

En tout cas, interrogé, hier, sur le tirage, le sélectionneur batave a répondu avec la condescendance qui le caractérise. Louis Van Gaal : ”Je ne sais pas si c’est un beau tirage, je ne connais pas grand-chose à ces pays. Je suis allé au Sénégal en vacances, il y a deux ans. Je n’ai jamais été en Equateur, je n’ai jamais vu jouer le Qatar.”

Par contre, il a reconnu le talent de Sadio Mané dont il dit que ‘’c’est bien sûr un grand joueur’’. ‘’Je le voulais à Manchester United, mais ensuite, il a opté pour le rival’’.

Equateur, le défi physique constant

Le troisième invité de la poule A, l’Equateur, présente toutes les caractéristiques des équipes sud-américaines, avec un jeu rugueux basé sur la vitesse et souvent la technique. La preuve : lors des éliminatoires, elle a donné du fil à retordre aux deux ogres de la confédération de l’Amérique du Sud. L’Equateur sort d’un match nul contre l’Argentine (1-1), à domicile, le 29 mars dernier. Deux mois plus tôt, le 27 janvier, il avait aussi fait match nul sur le même score. Un match disputé qui s’était terminé avec deux cartons rouges des deux côtés. A l’aller aussi, les deux équipes avaient fait un but partout.

Ainsi, l’Equateur a composté son ticket pour le Qatar, lors de l'avant-dernière journée des qualifications sud-américaines, en profitant des faux-pas des autres prétendants, dont la Colombie qui est passée à côté des éliminatoires survolés par Brésil et Argentine, invaincus.

La sélection équatorienne se qualifie ainsi pour la quatrième Coupe du monde de son histoire, après 2002, 2006 (meilleur résultat avec un huitième de finale) et 2014. Sans vedette parmi ses joueurs, la majorité d'entre eux évoluant dans le championnat domestique, la "Tri" a pour habitude d’imposer sa densité physique, pour dominer ou se mettre à la hauteur de ses adversaires.

Quelques chocs au menu

S’il n’y a pas de groupe de la mort, comme en voit souvent lors des tirages des grandes compétitions internationales, le tirage au sort de la Coupe du monde 2022 a, cependant, réservé quelques chocs au premier tour. C’est le cas du groupe E où l'Espagne, championne du monde 2010, va se coltiner l'Allemagne de Hansi Flick, sacrée en 2014. La France, logée dans la poule D, croisera le fer avec le Danemark, qui sort d’un Euro abouti. La même poule accueille l’une des cinq nations africaines, la Tunisie, qui aura ses chances dans ce groupe qui va être complété par le Pérou, l'Australie ou les Émirats arabes unis.

Le Ghana, dans le groupe H plutôt homogène, aura une carte à jouer devant le Portugal, l'Uruguay et la Corée du Sud.