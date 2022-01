Maguette Sène vient de doter sa commune d’une gare routière, dans le but d’améliorer les conditions de vie des populations de Malicounda. Ce joyau, d’une valeur d’un milliard de francs CFA, devra faciliter le transport des personnes et des biens dans la commune qu’il dirige et assurer une bonne fluidité des échanges intercommunaux. Selon le maire, ‘’de 1972 à 2014, la commune de Malicounda ne disposait pas de gare routière, malgré la forte demande notée dans le secteur du transport interurbain. L’essentiel du transport routier était assuré à partir de la gare routière de Mbour, point principal d’embarquement et de débarquement de la plupart des passagers et des marchandises en partance ou à destination de la commune ou de l’intérieur du pays’’.

Mais grâce au partenariat public-privé, Maguette Sène a su tirer son épingle du jeu, à travers un accord avec la société Go Groupe pour réaliser ce projet en un temps record. ‘’Cette gare routière, située au croisement Saly, une zone de forte affluence, à quelques encablures de la station balnéaire de Saly, comprend un centre commercial qui propose des magasins de dimensions variées, dans un cadre moderne respectant les normes de construction les plus évoluées’’, a-t-il expliqué. Il poursuit : ‘’Par ailleurs, la gare routière dispose d'une station-service Petrodis, une station de lavage, un restaurant et une mosquée.

L'infrastructure est bâtie dans un style architectural moderne avec toutes les commodités requises. Son emplacement idéal est un atout pour un développement fulgurant des commerces et services. ’’Dans la foulée, le candidat à sa propre succession a profité de l’occasion pour décliner les axes majeurs de son programme de gestion pour son prochain mandat. Dans ce cadre, le directeur du Coud a promis au quartier Saly Aérodrome, où se tenait la cérémonie d’inauguration, des infrastructures de dernière génération, parmi lesquelles le bitumage de la route Croisement - Keur Samba Laobé, la réfection du poste de Saly Aérodrome.